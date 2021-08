Green pass, in Umbria musei al lavoro per l'accoglienza di turisti e visitatori

Sabrina Busiri Vici 02 agosto 2021 a

“Le minacce al telefono o nei social sulla scia di quanto è successo al museo Egizio di Torino per l’introduzione del green pass dal 6 agosto le stiamo riscontrando anche in Umbria. Ma per ora sono solo rumore di sottofondo”, racconta Luca Covarelli amministratore delegato della Sistema museo, società cooperativa che dal 1990 fornisce servizi e competenze specializzate per la gestione e la valorizzazione di musei e beni culturali.

“Il problema - puntualizza - E’ un altro: alle complicazioni delle procedure di contingentamento se ne aggiunge un’altra”. Si ricorda, infatti, che dalla riapertura a maggio i musei come gli altri luoghi di cultura devono rispettare l’obbligo di prenotazione nel fine settimana e seguono i protocolli vigenti anti contagio (obbligo mascherina, contingentamento) per accedere al percorso museale e svolgere visite guidate o attività per bambini sono necessarie autocertificazioni e lo scaglionamento in piccoli gruppi. “Tutte situazioni che vanno ad aggravare la gestione soprattutto di siti ad alta e altissima frequentazione - prosegue Covarelli -. Penso qui in Umbria al Pozzo di San Patrizio o a un luogo come il parco della Cascata delle Marmore”.

Ma la procedura del green pass potrà influire negativamente sulle presenze turistiche della stagione? “Questo non credo - risponde -, perché è una misura adottata non solo per i luoghi culturali ma per ogni realtà al chiuso”. Il conto alla rovescia è scattato e musei, biblioteche, aree archeologiche così come cinema e teatri, bar e ristoranti si devono organizzare per gestire il controllo della certificazione. “Noi di Sistema museo dobbiamo prevedere un passaggio aggiuntivo - precisa l’ad -: in qualità di gestori privati dobbiamo essere delegati formalmente dall’ente proprietario del museo a svolgere la funzione di verifica della certificazione. Quindi entro giovedì dobbiamo riuscire ad ottenere le autorizzazioni dallo Stato o dalle amministrazioni comunali di riferimento”. Detto questo la Sistema museo, dopo un anno e mezzo, di emergenza sanitaria ha acquisito una grande flessibilità nel gestire ogni tipo di novità introdotta, “tra aperture e chiusure siamo ormai preparati a tutto”, commenta Covarelli. Da un punto di vista logistico ecco quello che avverrà venerdì: prima di emettere il biglietto o far accedere l’utente in biblioteca o al museo deve essere verificata la validità e l’autenticità della certificazione, che contiene un Qr code in formato digitale o cartaceo, tramite la app VerifiC19 che può essere scaricata su qualsiasi dispositivo mobile. Si tratta di una app governativa, gratuita che funziona anche off line e che non scarica o memorizza alcun tipo di informazione personale sul dispositivo mobile del verificatore. Comunica solo se il green pass è valido (spunta verde) oppure no (croce rossa). Da qui si procede: le porte si aprono.

