Terni, schianto sul raccordo. Muore a 24 anni nell'auto che si ribalta. Inutili i soccorsi

Un ragazzo di 24 anni, residente a Terni, è morto in un incidente stradale che si è verificato sul raccordo per Orte, nel corso della notte di domenica primo agosto, vicino allo svincolo Terni-ovest. M.R., queste le sue iniziali, ha perso il controllo della sua Audi A1 contro la cuspide del guard-rail.

L’auto si è ribaltata più volte e il giovane ha riportato ferite in varie parti del corpo che ne hanno reso necessario il ricovero in rianimazione. Il 24enne è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. Nel corso della mattinata di domenica primo agosto il suo cuore ha cessato di battere, come confermato dall’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni.

Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento da parte della polizia stradale. Sul posto anche il 118 e i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni. Distrutti dal dolore i familiari del giovane che abitava al quartiere San Giovanni. La salma si trova all'obitorio a disposizione del magistrato che, con ogni probabilità, disporrà l'esame autoptico per chiarire le cause della morte in tutti i dettagli.

