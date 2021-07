Filippo Ranocchia, primo gol con la Juventus: chi è il centrocampista cresciuto nel Perugia | Video

01 agosto 2021 a

Primo gol con la maglia della Juventus per Filippo Ranocchia, 20 anni, nato e cresciuto calcisticamente nel Perugia. Il giovane perugino è stato inserito nella formazione titolare da Max Allegri in occasione della partita tra Monza e Juventus, valida per il trofeo "Luigi Berlusconi". Ranocchia, come mostra il video di seguito, ha aperto le marcature al 13' con un bel sinistro a giro. La Juventus poi ha vinto la partita per 2-1.

Ma chi è Filippo Ranocchia? Plasmatosi al Monte Malbe, scovato dall’ex dittì del Grifo, Roberto Goretti, lanciato nel Perugia da Alessandro Nesta nell’annata 2018-2019, Ranocchia ha fatto molto bene in maglia bianconera con la Under 23 nel girone C di Lega Pro. Il Perugia guarda interessato alla continua crescita di Ranocchia dato che detiene il 50 per cento dell'incasso nel caso di futura vendita del cartellino del centrocampista da parte della Juventus ad un'altra società.

Chi lo ha plasmato, al Monte Malbe, è stato Renzo Cenci autentica icona del calcio giovanile umbro. Uno che ci vede lunghissimo e che sa il fatto suo perché “se le elementari vengono fatte al meglio poi dopo è più facile e Filippo con noi è cresciuto bene”. “Quando lo cedemmo al Perugia - svela Cenci - c'era pure il Chievo, ma il ragazzo e la famiglia scelsero il Grifo. E credo sia stata una buona opzione. Con noi faceva l'attaccante ma aveva la predisposizione a guardare il campo frontalmente, non dava la profondità, arretrava in altre parti di campo.

