Meteo in Umbria, domenica 1 agosto caldo record: Perugia tra le città da bollino rosso

Meteo, sarà un'altra domenica di caldo record in buona parte dell'Italia quella dell'1 agosto. Al di là del nord ovest, interessato già da sabato 31 luglio da temporali, vento e grandine, secondo il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, pubblicato sul sito del dicastero, la prima domenica di agosto vedrà otto città da "bollino rosso".

Weekend infernale, ecco quali città sono da bollino rosso

Si tratta di Bari, Campobasso, Catania, Frosinone, Palermo, Pescara, Trieste e, come spesso capita, anche Perugia, capoluogo dell'Umbria. Il livello 3 di allerta, noto appunto come "bollino rosso", indica "condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata è l’ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute", evidenzia il ministero". In questi casi, ovviamente, i consigli sono quelli di non uscire di casa nelle ore più calde, evitare attività sportive all'aperto, bere molto, coprirsi la testa e, ove possibile, trascorrere le ore centrali della giornata in ambienti climatizzati, con particolare attenzione ai bambini e agli anziani.

