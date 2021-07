Umbertide, concorso del Comune per due agenti di polizia locale. Pubblicato il bando: requisiti e scadenza

31 luglio 2021 a

Potenziamento della polizia locale: il comune di Umbertide è alla ricerca di due nuovi agenti. E' stato pubblicato il bando di concorso pubblico per la copertura di due posti a tempo pieno e indeterminato. L’attuale corpo di polizia locale è composto da cinque agenti, incluso il comandante. La polizia locale di Umbertide non esercita le proprie funzioni nel centro altotiberino ma attraverso una convenzione è di ausilio anche in altri comuni del circondario, come ad esempio Montone, Lisciano Niccone e Monte Santa Maria Tiberina.

Dopo i lavori di ristrutturazione del palazzo comunale, inaugurato all’inizio del mese di luglio, il corpo non è tornato nella sede di piazza Matteotti ma è rimasto presso la palazzina gialla di via Magi Spinetti dove una volta era ospitato il mattatoio comunale. Dal 2019 gli agenti delle polizia locale hanno un’arma in loro dotazione per il servizio. Possono partecipare al bando i soggetti di età compresa tra i 18 e i 45 anni che siano in possesso della cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione europea, che abbiano un diploma di istruzione secondaria superiore quinquennale e che siano possessori della patente di guida di categoria B (o superiori) e patente di categoria A2 oppure A. I candidati dovranno avere l’idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio ed essere in possesso dei requisiti psicofisici previsti per l’assegnazione dell’arma di servizio.

Ecco modalità, requisiti e scadenza. Il concorso sarà espletato attraverso le seguenti fasi: prova preselettiva (nel caso le domande di partecipazione siano superiori alle 40), prova scritta e prova orale. La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere inoltrata in via telematica compilando l'apposito modulo online disponibile nel sito istituzionale www.comune.umbertide.pg.it alla sezione bandi di concorso. La procedura di invio delle domande sarà chiusa alle ore 13.00 del 30 agosto. La compilazione online della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24.

