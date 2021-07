Padel, tre nuovi campi a Castiglione del Lago: tutti i dettagli

Gabriele Burini 31 luglio 2021 a

Il padel sbarca anche a Castiglione del Lago. Verranno inaugurati domenica 1 agosto i tre nuovi campi del padel club Grata Loca, nella zona della rotonda del cimitero. Questo sport mancava nella costa ovest del Trasimeno: i campi più vicini andando verso Perugia infatti sono a Magione, mentre in direzione Toscana, prima dell’inaugurazione dei campi di Chiusi avvenuta la scorsa settimana, si doveva arrivare ad Acquaviva per praticare l’attività.

“Ce l’abbiamo fatta: domenica 1 agosto apriremo i nostri tre campi a Castiglione del Lago – dice Giuseppe Minciotti, uno dei titolari del centro – Ne abbiamo quattro già a Marsciano, ma volevamo allargare i nostri orizzonti. Castiglione del Lago è un centro vivo, molto vicino anche alla Toscana, e dal punto di vista del padel era scoperto. L’idea di aprire in questo splendido borgo è nata a dicembre 2020, otto mesi fa. Ci sarebbe piaciuto iniziare l’attività da prima dell’estate, più o meno a maggio, ma i tempi si sono allungati a causa dell’iter burocratico che c’è dietro, non per colpa dell’amministrazione comunale ma per prassi. Adesso però ci siamo”. Ma il padel, a Castiglione del Lago, non sarà solamente incontri.

“Noi puntiamo molto sulla formazione, sia dei più piccoli che dei più grandi – prosegue Minciotti – All’interno del nostro gruppo abbiamo cinque istruttori della Federazione italiana tennis, ed il responsabile tecnico è Alejandro Luis Romano. E’ stato un pallavolista argentino che ha partecipato anche alle Olimpiadi di Atlanta 1996. E’ istruttore di padel di secondo livello, a Perugia ce ne sono pochi. Puntiamo quindi anche sulle lezioni per far avvicinare il maggior numero di persone a questo gioco che ormai, dopo aver spopolato in Argentina e in Spagna, sta diventando di grande tendenza anche in Italia”. Il padel, infatti, è stato uno dei pochi sport accessibili durante i mesi di emergenza da Covid 19 e probabilmente anche per questo motivo ha aumentato la sua popolarità.

