Furgone travolge e uccide bimbo di 11 anni in bicicletta

Tragedia venerdì 30 luglio a Ponte Valleceppi, nel Perugino. Un furgone ha infatti travolto e ucciso in via Barcaccia, intorno alle 12,30, un bimbo di 11 anni che stava giocando in un marciapiede con la sua bicicletta.

Per il piccolo purtroppo non c'è stato nulla da fare. La salma è a disposizione ora dell'autorità giudiziaria all'ospedale di Perugia. Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia che hanno effettuato i rilievi del caso e hanno ricostruito la dinamica dei fatti sul luogo dell'incidente. Un piccolo paese, Ponte Valleceppi, letteralmente sconvolto dalla tragedia.

