San Gemini, operaio muore sul lavoro schiacciato dal furgone che si sfrena. Aveva 60 anni

Antonio Mosca 29 luglio 2021 a

a

a

Un operaio di 60 anni ha perso la vita in un infortunio sul lavoro accaduto giovedì 29 luglio a San Gemini. L’uomo, nel tardo pomeriggio, stava eseguendo delle manovre di autospurgo quando il camion, da cui era sceso, si è spostato e l’ha schiacciato contro un muro di recinzione. Per il malcapitato non c’è stato niente da fare. Il 60enne è rimasto intrappolato nella morsa e c’è voluto l’intervento degli operatori del 118 per tirare fuori il corpo senza vita dell’uomo.

Operaio morì sul lavoro ad Avigliano Umbro: capocantiere condannato a un anno

Sul posto anche i tecnici del servizio di igiene e prevenzione sui luoghi di lavoro dell’Usl Umbria 2 che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. L’infortunio si è verificato in via Tuderte, nei pressi del centro della città termale. L’operaio, di origini albanesi ma residente da anni a Terni, stava procedendo all’autospurgo del bagno chimico di un ristorante della zona. Ha parcheggiato il furgone, ma pare che ci fosse una leggera pendenza. Un’operazione, quella di spurgo dei servizi igienici, che l’operaio aveva ripetuto tantissime altre volte e che non gli aveva mai dato problemi. Ma ieri il pericolo era in agguato e per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri della stazione di San Gemini che hanno messo in sicurezza l’area dove è accaduto l’incidente e avviato le indagini.

In gravi condizioni operaio di 38 anni dopo infortunio sul lavoro. E' in prognosi riservata

La salma è a disposizione del magistrato che, con ogni probabilità, disporrà l’autopsia per chiarire al meglio le cause del decesso. Sul posto anche il titolare della ditta per cui lavorava il 60enne, travolto dal mezzo che è stato posto sotto sequestro come è di prassi in questi casi. Subito dopo l’infortunio i carabinieri hanno raccolto le testimonianze dei presenti per chiarire al meglio tutti gli aspetti della vicenda. Ai militari è spettata la triste incombenza di avvisare i familiari dell'operaio. La salma si trova all’obitorio dell’azienda ospedaliera Santa Maria di Terni.

Infortunio sul lavoro nella zona industriale di Maratta: muore titolare di un'autofficina

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.