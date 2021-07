Giustizia, Matteo Renzi ad Assisi per la presentazione del libro Controcorrente: "Il caro estinto è la riforma Bonafede"

29 luglio 2021 a

Matteo Renzi ha presentato il suo libro "Controcorrente" ad Assisi, all'hotel Cenacolo. L'occasione è stata buona per parlare di giustizia. "Vorrei darvi una notizia: Il caro estinto è la riforma Bonafede che da stasera non c’è più. Non si può essere più imputati a vita. La riforma è una piccola parte, c’è ancora un lavoro lunghissimo da fare, ma ora abbiamo archiviato la Bonafede", ha detto rispondendo a Gaia Tortora.

Poi Renzi ha parlato anche della sentenza di oggi sul caso della fondazione Open e sui finanziamenti che vi sarebbero transitati. "Oggi sono arrivate le motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione su Open che per quarta volta ha dato torto ai giudici. La Cassazione dice chiaramente che la Leopolda non ha niente a che vedere con un’organizzazione di partito. Quindi cade il teorema di chi diceva che finanziare Leopolda fosse finanziare un corrente di partito e quindi finanziamento illecito, cosa che ha portato le forze dell’ordine non a difendere le persone in strada ma a prendere i telefonini dei finanziatori", ha detto.

