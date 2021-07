Foligno, cerimonia in Comune per Leonardo Spinazzola. Ecco come partecipare

29 luglio 2021 a

Foligno lo aspetta a braccia aperte. Leonardo Spinazzola, talentuosissimo esterno in forza alla Roma, folignate doc e fresco campione agli Europei di calcio con la nazionale italiana, sarà ricevuto domani in Comune per il ringraziamento della sua città. Alle 11 si terrà il ricevimento istituzionale per Spinazzola, accompagnato dai familiari, nella sala del Consiglio comunale, alla presenza del sindaco Stefano Zuccarini, degli assessori e dei consiglieri comunali. Successivamente, alle 12, il calciatore si recherà alla corte di Palazzo Trinci. In questa sede sarà possibile la presenza del pubblico. A questo proposito i cittadini interessati a partecipare all’incontro, nella corte di Palazzo Trinci, possono prenotarsi telefonando al 347.4774839 (fino all’esaurimento dei posti a disposizione).

Nonostante sia uscito contro il Belgio ai quarti di finale, causandosi un grave infortunio al tendine d'Achille ("tornerò a Novembre", ha detto pochi giorni fa) che gli ha impedito di disputare i due match decisivi contro Spagna e Inghilterra, Spinazzola è considerato uno dei principali protagonisti della trionfale marcia azzurra all'Europeo. Innanzitutto per le eccellenti prestazioni nelle partite disputate (tanto che è stato inserito nell'All Star Team dell'edizione), in cui ha esibito in purezza quel mix fra atletismo, tecnica e grinta che già lo rendevano uno dei giocatori più forti della Serie A e avevano convinto il c.t. Roberto Mancini a includerlo stabilmente, ormai da due anni, nel giro della Nazionale.

E poi, perché il suo infortunio, che ha lasciato tutti di stucco, è stato trasformato dai compagni di squadra in un motivo in più per andare a prendersi quella coppa che mancava da tanti anni nella nostra bacheca: contro la Spagna tutti i cori erano per "Spina", ed è già entrata nei ricordi degli spettatori la sua maglia indossata da Lorenzo Insigne a fine partita (gli stava leggermente larga...).

Spinazzola, nato a Foligno il 25 marzo 1993, è sposato con Miriam Sette da cui ha avuto due bambini, Mattia e Sofia.

