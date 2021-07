Trasimeno, cadavere riemerge dall'acqua: la donna era scomparsa da domenica

29 luglio 2021 a

Il cadavere di una donna di 56 anni è riemerso dall'acqua del Trasimeno nella mattinata di giovedì 29 luglio intorno alle 11 nella darsena di Sant'Arcangelo di Magione, all'altezza del camping Village Polvese. Si tratta di una donna scomparsa domenica scorsa dalla frazione di Tavernelle (Comune di Panicale). Erano scattate le ricerche e la sua auto, una C3, è stata ritrovata nel parcheggio antistante il campeggio ed era stata segnalata appunto perché sostava lì da quattro giorni.

Sono intervenuti i carabinieri di Magione, la polizia locale e i vigili del fuoco per il recupero del corpo. Più il medico legale Laura Panata che ha eseguito l'esame esterno del cadavere. Il pm che coordina le indagini è Gianpaolo Mocetti. Al momento non si esclude alcuna ipotesi anche se quella più probabile è il suicidio. Sul corpo della donna sono stati trovati edemi e anche del sangue, che però potrebbe essere frutto della trasformazione del cadavere che si presume essere in acqua da almeno domenica 25 luglio.

