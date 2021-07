Perugia, arriva il festival del rock 'n roll in corso Garibaldi dal 29 luglio all'1 agosto: il programma

Sabrina Busiri Vici 29 luglio 2021 a

Perugia e i suoi quartieri si preparano a un nuovo weekend a partire da 29 luglio fino al primo agosto 2021 di caldo intenso e di appuntamenti organizzati in piazze, borghi e vie. La mappa da seguire indica tra i principali eventi il Festival del Rock ’n’ roll in corso Garibaldi.

Organizzato da Asso Garibaldi in collaborazione con Vivi il Borgo il programma della serata è previsto a partire dalle 19 di sabato 31 quando saranno allestiti i tavolini lungo la via con offerte di street food e take away da parte dei diversi locali; dalle 21 selezioni musicali a cura di dj Hanke e dalle 22,30 Emir Trerè Trio con un live in piazza Lupattelli e Social Dance con i ballerini di Rock Your Boogie Asd. Questa sera, giovedì 29 luglio, l’associazione Filosofiamo propone una ripartenza dell’animazione estiva del quartiere da vivere in tutta sicurezza con Ciak si gira e Ciak si mangia. L’appuntamento è alle 20,30 davanti al bar via dei Filosofi per degustazioni a base di carne e grigliate di verdure. Gli organizzatori raccomandano la prenotazione perché i posti sono limitati (info: 33512009219).

Domani, 30 luglio, è il giorno giusto per incontrarsi tutti a Borgo bello per i venerdì di arte, cultura, musica e convivialità. Alle 18 sarà possibile partecipare al percorso turistico-culturale: Sulle tracce degli Etruschi, a cura di Gran Tour Perugia (con Luana Cenciaioli). Da Porta Marzia passando per la Porta Cornea fino a seguire le mura: una passeggiata per osservare quello che abbiamo sotto gli occhi. Per info e prenotazioni telefonare a 371 3116801. Dalle 19 alle 23 corso Cavour verrà chiuso al traffico auto e lungo la via si potrà trascorrere la serata con apertivi e cene in musica. I negozi rimarranno aperti. Appuntamento alle 21 all’arena del Borgobello con Musiche dal Mondo – Ensemble Namaste con Maria Chiara Fiorucci (arpa), Michele Fabrizi (pianoforte), Natalia Benedetti (clarinetto), Guido Arbonelli (cl basso). Ingresso libero. Da segnalare: dalle 19,30 alle 21,15 c’è possibilità di fare uno spuntino con vino e torta al testo al Circolo del Tempo Bono. Prenotazioni entro giovedì 29 luglio al 333 978 5069.

