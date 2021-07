Umbria, cantieri dimezzati sulle strade in vista dell'esodo di agosto

29 luglio 2021 a

Cantieri dimezzati sulle strade in vista del grande esodo di agosto. Sedici i cantieri rimossi da Anas per agevolare il transito verso le località di vacanza, quindici quelli ancora attivi, di cui dodici sulla E45. I lavori stanno consentendo di rimettere totalmente a nuovo la rete stradale di competenza nell’ambito del più importante piano di manutenzione programmata mai realizzato, avviato negli ultimi anni da Anas per un valore complessivo di oltre 860 milioni tra lavori ultimati, in corso e di prossimo avvio. Gli interventi riguardano soprattutto il risanamento profondo della pavimentazione, la manutenzione di ponti e viadotti, la sostituzione delle barriere di sicurezza e l’ammodernamento degli impianti in galleria. Intanto è stato riaperto ai mezzi pesanti il ponte sul Lago di Corbara il cui transito resta vietato solo ai trasporti eccezionali.

Cantieri aperti anche nel fine settimana e con doppi turni per accelerare in vista dell'esodo estivo

Ecco la mappa dei lavori in corso.

Tra Orte e Terni

- Risanamento pavimentazione in corrispondenza dello svincolo di San Liberato, che è chiuso in direzione Orte. Transito consentito a doppio senso in carreggiata opposta. Riapre entro ferragosto.

- Sostituzione barriere di sicurezza in corrispondenza dello svincolo di Narni Scalo, che è chiuso direzione Orte. Transito consentito a doppio senso in carreggiata opposta.

- Viadotto Montoro: restringimento delle carreggiate con transito consentito sulle corsie di sorpasso. In seguito agli interventi di ripristino strutturale che hanno consentito la riapertura del tratto, sono in corso attività a terra, non visibili dalla strada.

- A Terni, ma fuori dall’itinerario E45, è attivo un altro cantiere di risanamento pavimentazione in corrispondenza degli svincoli di Terni Nord/Terni Ovest (chiusi in direzione Orte). Il completamento è previsto per ferragosto e, terminato l’esodo estivo, il cantiere sarà spostato più avanti verso Orte.

Tra Terni e Perugia

- Tra Massa Martana e Acquasparta: risanamento muri di sostegno, traffico consentito a doppio senso di marcia in carreggiata opposta e chiuso l’ingresso di Acquasparta direzione Terni. Fine prevista: fine luglio.

- Tra Pantalla e Fratta Todina: risanamento muri di sostegno, traffico consentito a doppio senso di marcia in carreggiata opposta e chiuso l’ingresso di Fratta Todina direzione Cesena. Fine prevista: entro ferragosto.

Tra Perugia e San Giustino

- Bosco: risanamento profondo del piano viabile, transito regolato a doppio senso di marcia su una carreggiata e chiusa l’uscita per chi viaggia in direzione Roma. Riapre entro ferragosto.

- Umbertide: risanamento e miglioramento sismico dei viadotti “Roncalbello” e “Col di Pozzo”, transito regolato a doppio senso su una carreggiata.

- Tra Montone e Promano: miglioramento sismico viadotti “Tevere I” e “Tevere II”, transito regolato a doppio senso di marcia su una carreggiata.

- Tra Città di Castello e Cerbara: sostituzione spartitraffico centrale, chiuse solo le corsie di sorpasso, transito su corsie di marcia

- Città di Castello Sud: sostituzione spartitraffico centrale, chiuse solo le corsie di sorpasso, transito su corsie di marcia

Primo weekend da bollino rosso, ancora attivi 47 cantieri sulle strade delle vacanze

