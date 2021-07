Umbria, tra arrivi e partenze all'aeroporto di Sant'Egidio i voli fanno il pieno

29 luglio 2021 a

a

a

L’aeroporto pieno di viaggiatori come non si vedeva da tempo, con tanto di lunghe code per sottoporsi alle varie procedure anti Covid. Dopo mesi stallo per colpa dell’emergenza sanitaria, luglio sta facendo registrare allo scalo di Sant’Egidio quasi ogni giorno voli al massimo della capienza e per agosto le previsioni sono altrettanto positive. Attualmente le tratte attive sono Cagliari, Catania, Palermo, Trapani, Lamezia Terme, Malta, Rotterdam, Tirana, Bruxelles e Londra. “I più richiesti sono i collegamenti con le isole, ma in genere tutti i voli stanno facendo registrare buoni numeri - afferma il generale Stefano Orazio Panato, presidente del consiglio di amministrazione di Sase (la società che gestisce l’aeroporto) - Il segnale è senza dubbio positivo e dimostra il forte interesse che la regione riveste anche nei turisti stranieri”.

La stretta della Regione: quarantena per chi arriva dall'Inghilterra e più controlli in aeroporto

A segnalare il pienone all’aeroporto, attraverso la sua pagina facebook, è il consigliere regionale della Lega, Valerio Mancini. “Ieri erano in programma i voli Catania, Tirana e Rotterdam, i voli per Catania e Tirana erano al massimo della capienza tanto che i viaggiatori hanno formato una fila davanti l’aerostazione per le procedure anti-Covid”, scrive in un post. Occupati al 90-95% anche i posti del parcheggio antistante. “I numeri che stiamo registrando sono buoni ma non devono trarre in inganno perché quello che stiamo attraversando è un anno molto complicato e il bilancio complessivo dei passeggeri ne risentirà - tiene a sottolineare il generale Panato - Erano stati 250 mila nel 2019, 75 mila nel 2020, saranno ancora meno al termine di questo 2021. Criticità che, ovviamente, sono comunque tutti gli scali del mondo. I segnali positivi che arrivano dal San Francesco di Assisi, però, devono spingerci a guardare avanti e a puntare al 2022 con più ottimismo”. Così come ottimismo arriva dall’interesse persistente per l’Umbria della British Airways, una delle più grandi compagnie aeree al mondo che collega più di 150 destinazioni nei cinque continenti dall’aeroporto inglese di Heathrow. Il consigliere della Lega Mancini rimarca l’importanza di investire sull’aeroporto di Perugia perché ha le potenzialità per diventare uno scalo di riferimento per il centro Italia. Alessio Trecchiodi, esperto di trasportistica, uno dei primi a guardare avanti e rimarcare, quando ancora sembrava un sogno irrealizzabile, l’importanza di un Frecciarossa per Perugia, parla di un “aeroporto che potrebbe rappresentare un punto di riferimento per tutto il centro Italia per la sua posizione, un po’ come avvenuto per Umbria Fiere”. E sposando la posizione di Italia Nostra, evidenzia: “Ci vorrebbe un finanziamento importante da parte della Regione per spingere l’aeroporto per almeno tre anni, dopodichè il miracolo avverrà da solo”.

Aeroporto, obiettivo 500 mila passeggeri nel 2024



L’Aur (Agenzia Umbria Ricerche) nei mesi scorsi ha dedicato un focus allo scalo perugino definendola “una infrastruttura strategica” dalle grandi potenzialità disegnata per 500 mila passaggeri. Nello stesso report si faceva riferimento a stime che riferiscono di un apporto economico sul territorio di 45/50 milioni di euro ogni 100 mila passeggeri atterrati.

Consapevole di questo, la giunta regionale ha stanziato 2,3 milioni per sostenere le criticità riscontrate da Sase, dando poi mandato a Sviluppumbria di intervenire per ricapitalizzare la società e coprire i costi fissi.

Raddoppio Orte-Falconara, progetto e riduzione dei tempi di percorrenza

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.