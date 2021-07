Perugia, a Sant'Egidio voli pieni in partenza dall'aeroporto San Francesco

28 luglio 2021 a

Boom di partenze all'aeroporto San Francesco, a Sant'Egidio. Lo scalo perugino in questi giorni di fine luglio sta registrando voli pieni sia nelle tratte nazionali (il volo per Catania) che per quelle internazionali (Tirana e Rotterdam). Tutti voli che hanno viaggiato al massimo della capienza, con i viaggiatori che hanno formato lunghe code anche all'esterno dell'aerostazione per sottoporsi alle varie procedute anti Covid.

Turismo, previsioni positive per l'estate: crescono gli arrivi. Le mete preferite in Umbria

C'è voglia di viaggiare dunque dopo tanti mesi alle prese con le restrizioni anti Covid. Molto interessanti anche i dati dei voli dall'aeroporto perugino per le altre tratte (Cagliari, Palermo, Trapani, Lamezia Terme, Malta, Bruxelles e Londra). "Importante investire sull'aeroporto di Perugia perché ha le potenzialità per diventare uno scalo di riferimento per il centro Italia" ha scritto su Facebook Valerio Mancini della Lega umbra.

