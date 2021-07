Umbria, dalla Regione assegno da 500 euro per 800 famiglie con il bonus bebè

28 luglio 2021 a

Bonus bebè per 800 famiglie umbre. Sono stati incrementati, infatti, i fondi messi a disposizione dalla Regione per incentivare una misura volta a spingere le coppie a far nascere i figli e arginare la bassa natalità registrata negli ultimi anni. “Dopo aver scelto di utilizzare 150 mila euro di risparmi, ottenuti grazie al contenimento delle spese di Presidenza, a favore di un bonus di 500 euro a testa per i nuovi nati - spiega la governatrice Donatella Tesei - ora siamo riusciti ad aggiungere, attraverso ulteriori economie di spesa, altri 250 mila euro che portano così a un totale di 400 mila euro a disposizione del bonus bebè in questione”.

A tale proposito in Consiglio regionale è stato approvato uno specifico emendamento al Bilancio di assestamento. “In occasione dell’annuncio del bonus – ricorda la presidente - mi ero impegnata a trovare ulteriori risorse affinché la misura potesse essere più consistente ed incisiva in un quadro, quello umbro, che vede un preoccupante inverno demografico. Grazie a questo assestamento di bilancio, di cui ringrazio l’assessore Paola Agabiti e gli uffici competenti, siamo riusciti ad indirizzare a questo scopo ulteriori fondi”.

Le risorse spetteranno a famiglie con nuovi nati dal primo ottobre 2020 a fine settembre 2021 residenti in Umbria.

Il contributo previsto ammonta a 500 euro per ogni figlio. Il numero dei destinatari individuati dalla Regione è pari a 800 unità, circa un terzo dei nati totali nel periodo. Le domande di accesso, probabilmente, potranno essere presentate a partire da settembre (per i primi del mese è già stata programmata una conferenza stampa)e tra i requisiti dovrebbe esserci, oltre alla residenza, l’Isee. Fa i complimenti alla presidente Tesei per il grande lavoro svolto nell’interesse della famiglia il senatore Simone Pillon, responsabile delle politiche familiari della Lega Umbria. “Questa regione - evidenzia Pillon - fanalino di coda per la natalità in Italia, ha ora l’occasione per far ripartire le nascite perché ci siano cittadini umbri di domani: più figli, più famiglia, più futuro”.



