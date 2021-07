Foligno, un altro rave party abusivo a Sostino

Gabriele Grimaldi 27 luglio 2021 a

Rave party abusivo domenica 25 luglio a Sostino, località montana di Foligno poco lontana dalla frazione di Pale. Con musica alta e alcuni raggruppamenti di persone, che non hanno rispettato le norme anti Covid vigenti. La musica si è sentita fino a Capodacqua di Foligno. Un residente, via social, ha raccontato di aver contato ben settanta macchine parcheggiate nella zona. Da qui le non molte segnalazioni, in verità, a carabinieri e polizia che sono intervenuti sul posto per verificare la situazione ed effettuare i controlli. Al momento del loro arrivo, tuttavia, il rave party si era già fortemente ridimensionato, con la presenza di pochi partecipanti (quattro le macchine contate dai carabinieri nei paraggi) intenti a trascorrere la serata in tranquillità rispetto alle ore precedenti in cui effettivamente erano presenti più di un centinaio di persone. Il tutto, quindi, è rientrato nei ranghi in tempi molto brevi e non ci sono state denunce.

Un evento simile, ma di dimensioni decisamente esagerate e con numeri molto più grandi (circa duemila persone, trecento camper e seicento auto, in base a quanto riferirono alcuni testimoni) era avvenuto nella stessa località di Sostino lo scorso anno nel giorno di Ferragosto. In quel caso furono molteplici le segnalazioni arrivate alle forze dell’ordine di Foligno, insieme a svariate lamentele da parte cittadini.

Rispetto a questo episodio, è stato rimarcato dai carabinieri, quello avvenuto domenica scorsa è stato anche caratterizzato da una diversa direzione del vento per cui la musica si è diffusa in maniera molto meno invasiva. In tanti, sui social, hanno sottolineato che eventi del genere organizzati dai giovani possono essere conseguenze delle limitazioni imposte da tempo e che di fatto non hanno riportato all’apertura delle discoteca. Resta il fatto che eventi non autorizzati sono illegali. Da più parti negli ultimi giorni sono arrivate segnalazioni alle forze dell’ordine per musica troppo alta anche nelle zone centrali di Foligno.

