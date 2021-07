Spoleto, riprendono oggi le riprese di Don Matteo. C'è ancora Terence Hill

Filippo Partenzi 26 luglio 2021 a

Al via oggi, lunedì 26 luglio, dalle 8.30, le nuove riprese della tredicesima stagione di Don Matteo. Il cast e la troupe della Lux Vide si ritroveranno in piazza Duomo a Spoleto, dove le telecamere resteranno accese fino alle 18.30. Sul set è atteso Terence Hill il quale andrà ad aggregarsi a Nino Frassica (il maresciallo Cecchini), Maria Chiara Giannetta (il capitano dei carabinieri Anna Olivieri), Maurizio Lastrico (il pm Marco Nardi) e agli altri componenti della squadra. Le registrazioni, fanno sapere dal Comune, andranno avanti in centro storico fino a sabato ma ancora non è chiaro quali altre location della zona ospiteranno gli attori. Top secret anche la data di arrivo di Raoul Bova in città.

L’interprete romano, come noto, a partire dalla quinta puntata della nuova stagione della fiction campione di ascolti prenderà il posto di Terence Hill nel ruolo di protagonista. Un passaggio del testimone (contestato sui social da numerosi appassionati) ufficializzato di recente, attraverso un’intervista congiunta concessa dai due. “Don Matteo è una sorta di padre spirituale del mio Don Massimo. Il mio personaggio - ha affermato Bova - ha alle spalle un passato misterioso, una storia travagliata, violenta, ha sfiorato la morte ed è arrivato ai suoi 40 anni senza mai indossare una tonaca da prete. Però, l’incontro con il parroco investigatore gli cambia la vita. Il mio prete è alla ricerca di sé stesso, forse avrebbe preferito fare il missionario in qualche lontano paese. E, al suo primo incarico in una parrocchia, con una vocazione travagliata, abbraccia la fede con una spiritualità francescana”.

Il primo blocco di lavorazioni era partito il 31 maggio, per poi concludersi la settimana successiva a causa del maltempo. Nei giorni scorsi la produzione ha girato a Roma alcune scene negli ambienti interni riabbracciando Flavio Insinna. Don Matteo 13, salvo imprevisti o rallentamenti dovuti alla pandemia, debutterà su Rai Uno nei primi mesi del 2022 (alcuni addetti ai lavori ipotizzano addirittura gennaio): dieci gli episodi previsti.

