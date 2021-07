Olimpiade, il medagliere dopo il secondo giorno: Italia sesta

25 luglio 2021 a

Ecco il medagliere delle Olimpiadi di Tokyo 2020 del 25 luglio 2021, al termine del secondo giorno dei Giochi. Al primo posto c'è la Cina (11 medaglie), con sei ori, un argento e quattro bronzi. Al secondo posto Giappone (4) e Stati Uniti (10). L'Italia si trova piazzata al sesto posto con 5 medaglie complessive di cui una d'oro, una d'argento e tre di bronzo. Queste ultime sono arrivate tutte oggi.

Le altre posizioni: al quarto posto la Corea del Sud, al quinto il Roc (Comitato Olimpico Russo). Poi al settimo posto l'Australia con Francia, al nono Tunisia e Ungheria. Nella definizione del medagliere le posizioni sono determinate prima dal numero di medaglie d'oro, poi dalla somma tra queste e quelle d'argento e così via. In questo senso, un Paese che avesse - ad esempio - solo 5 ori, viene comunque prima di un altro che ha quattro ori e anche altre medaglie di argento o bronzo. Per l'Italia, nel pomeriggio, ossia la sera del Giappone, dal momento che il fuso orario è sette ore in avanti rispetto al nostro, le medaglie sono cinque: quella d'oro di Vito Dell'Aquila nel taekwondo, quella d'argento di Luigi Samele nella sciabola. quelle di bronzo di Odette Giuffrida (judo), Elisa Longo Borghini (ciclismo) e Mirko Zanni (sollevamento pesi).

