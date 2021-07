Gualdo Tadino: primo album per i Rio Sacro, Edoardo Commodi e Norberto Becchetti

25 luglio 2021 a

a

a

Gualdo Tadino si conferma ancora fucina di talenti musicali. In questi giorni, un nuovo duo musicale, Rio Sacro, ha pubblicato il singolo “Radio notte”, con tanto di video, girato in città e che mette in risalto alcuni degli aspetti dei monumenti e dei vicoli del centro storico, nonché l’eremo di Santo Marzio, diventato palcoscenico per i due musicisti. Edoardo Commodi e Norberto Becchetti, chitarristi e compositori che arrivano da diverse esperienze musicali, hanno dato vita a questo duo principalmente strumentale.

Colapesce e Di Martino, concerto sold out al Festival di Spoleto: ora tour in tutta Italia

“Il nome è preso dalla valle del Rio Sacro, luogo realmente esistente dell’Appennino centrale, che in questo caso viene interpretato come simbolo di un percorso individuale e collettivo, come l’acqua di un ruscello di montagna che incede adattandosi alla morfologia del terreno per andare ad unirsi ad altri affluenti”. I Rio Sacro sono di base un duo, ma tutto è pensato per essere anche un laboratorio aperto ad altri musicisti. A fine 2020 vengono pubblicati tre brani sotto forma di live session, realizzati alla Pepita Studio di Gualdo Tadino nell’agosto dello stesso anno, materiale disponibile su YouTube che vede la presenza di Giulio Catarinelli al basso e Jacopo Baldinelli alla batteria. A Febbraio 2021 la band firma il contratto con l’etichetta discografica Alter Erebus Press&Label.

Tiziano Ferro, le difficoltà a scuola e la bulimia. Due anni fa il matrimonio con Victor Allen

Il primo disco di composizioni inedite dal titolo omonimo uscirà a settembre 2021. L’album vede la collaborazione del percussionista Michele Fondacci e della cantante Jazz Anna Calderini. I Rio Sacro scrivono e arrangiano musica per spettacoli teatrali, cinema e televisione. Il brano Pastorale è stato inserito in una scena del Docufilm “L’Ennesimo Compleanno”, scritto e diretto della regista e attrice Eleonora Cecconi, nel quale i Rio Sacro fanno un piccolo cameo. Alcune delle loro musiche sono state selezionate per formare la colonna sonora del Film Nino, scritto e diretto della regista ed attrice Anna Palmieri.

Alvaro Soler, poliglotta e polistrumentista: l'amore finito con Sofia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.