24 luglio 2021 a

a

a

Torgiano, è morto l'ex sindaco Marcello Nasini: aveva 78 anni. Era stato in carica dal 2009 al 2019, portando il centrodestra alla vittoria nello stesso anno di Donatella Tesei a Montefalco. Era stato direttore generale e consigliere della Banca Popolare di Spoleto nonché presidente della commissione regionale di Abi Umbria. "Il Sindaco, l’amministrazione comunale e l’intera cittadinanza di Torgiano partecipano commosse alla perdita dell’ex Sindaco Marcello Nasini. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla moglie Giuliana e ai figli Andrea e Roberto", ha scritto l'amministrazione comunale sulla pagina facebook dell'ente. "Un Uomo, un padre, un manager, un politico, un Leone. Capace di darsi totalmente, capace di raggiungere traguardi a suon di lavoro ed impegno. Capace di fare scelte ed assumersene la responsabilità; capace di celare la propria grande umanità dietro un volto talvolta austero. Per me un maestro ed un compagno di viaggio dal valore inestimabile che porterò nel cuore sempre", ha scritto su facebook l'attuale primo cittadino, Eridano Liberti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.