Serie B, il calendario: il 21 agosto prima giornata Ternana-Brescia e Pordenone-Perugia

Sorteggiato il calendario della stagione 2021-2022 di Serie B, che inizierà sabato 21 agosto per concludersi il 6 maggio. Spicca Frosinone-Parma nella prima giornata del campionato. Lo ha stabilito il sorteggio integrale del calendario, ospitato dalla città di Ferrara. Non è ancora nota la ventesima squadra partecipante, visto che il Chievo è al momento escluso ma in attesa della decisione del Collegio di Garanzia.

Questa la prima giornata: Ascoli-X, Benevento-Alessandria, Cittadella-Vicenza, Cremonese-Lecce, Crotone-Como, Frosinone-Parma, Pisa-Spal, Pordenone-Perugia, Reggina-Monza, Ternana-Brescia. Soste sono previste il 4-5 settembre, l'9-10 ottobre, il 13-14 novembre, il 29-30 gennaio, il 26-27 marzo; mentre la sosta invernale andrà dal 30 dicembre 2021 al 14 gennaio 2022.

