Terni, donna investita e uccisa mentre attraversa la strada. Automobilista indagata dalla Procura

Giustizia, ma anche la consolazione che la morte della loro cara non sia stata del tutto vana. Sono questi gli obiettivi della battaglia intrapresa, con il sostegno di Studio3A, che li assiste, dai familiari di Marisa Virgili, la 79enne di Terni (nella foto) investita in viale Benedetto Brin, in pieno centro città, da un’auto di grossa cilindrata mentre attraversava a piedi la strada sulle strisce pedonali il 15 luglio, poco prima delle 9 del mattino, e spirata dopo quattro giorni di agonia, il 18 luglio, all’ospedale cittadino, dov’era stata trasportata in condizioni disperate: troppo gravi i politraumi riportati nell’impatto con una pesante jeep Grand Cherokee.

Tant’è che il pubblico ministero della Procura di Terni, Marco Stramaglia, che ha subito aperto un procedimento penale per il reato di omicidio stradale indagando la conducente del fuoristrada non ha nemmeno ritenuto necessario disporre l’autopsia per stabilire le cause del decesso, riconducibili chiaramente alle devastanti conseguenze del sinistro, e ha già dato il nullaosta per i funerali, che saranno celebrati sabato 24 luglio, alle 10 e 30, nella chiesa di Sant’Antonio. I familiari della pensionata, una donna tranquilla, riservata, buona d’animo, che si era dedicata per tutta la vita alla sua famiglia come casalinga e che, nonostante l’età, godeva ancora di buona salute ed era del tutto autonoma (quel maledetto mattino stava rincasando dopo aver fatto la spesa) si aspettano ovviamente una pena congrua quando saranno accertate le responsabilità dell'incidente stradale. Per essere assistiti, i parenti della vittima, che ha lasciato due figli e due nipoti, attraverso il consulente legale Matteo Cesarini, si sono affidati a Studio3A-Valore Spa, società specializzata a livello nazionale nel risarcimento dei danni e nella tutela dei diritti dei cittadini. Ma non solo.

Com’è tristemente noto, il tragico destino della signora Marisa ha scosso profondamente tutta la città ed è diventato anche un caso politico, ridando fiato e voce alle proteste che vanno avanti da anni da parte di cittadini e negozianti per la pericolosità per l’utenza debole di tante, troppe vie di Terni e di quell’attraversamento pedonale in particolare. Di qui la decisione dei familiari dell’anziana di scendere in campo in prima persona e di promuovere, in sua memoria, una raccolta di firme per sollecitare la messa in sicurezza di quelle strisce pedonali da parte dell’amministrazione comunale.

