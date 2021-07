Perugia, 300 nuovi alloggi per gli universitari da Agraria e via Innamorati 

24 luglio 2021 a

a

a

L’Agenzia regionale per il diritto allo studio universitario dell’Umbria (Adisu) ha voluto rispondere con azioni concrete agli studenti. La richiesta: avere certezze sui tempi di nuovi posti negli studentati in riqualificazione e attivazioni di convenzioni per far alloggiare i fuori sede. Insomma la necessità che è emersa è stata quella di adottare misure per mitigare la diminuzione dei posti letto degli studenti universitari per il periodo che va dal 1 ottobre 2021 al 30 settembre 2022. “A tal fine il 6 luglio è stato pubblicato un avviso pubblico per la presentazione delle manifestazioni di interesse che è scaduto il 21 luglio” è quanto comunicano dall’Agenzia per il diritto allo studio universitario dell’Umbria.

Grifo e leone in cerca di una nuova collocazione: i simboli della città cambiano posto



Facendo il quadro della situazione, Adisu precisa che a ultimazione dei lavori a Perugia presso il Collegio di agraria e la Casa dello studente (Pad. D) in via Innamorati, previsti per la primavera 2022, si renderanno disponibili, rispettivamente, 246 e 30 posti letto che andranno a integrare gli attuali 891 posti letto previsti nel Bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio, servizi e misure straordinarie Covid-19 per il diritto allo studio universitario per l’anno accademico 2021/2022 pubblicato lo scorso 16 luglio. Ulteriori posti letto si renderanno disponibili ad ultimazione di tutti i lavori.

“Inoltre il bando di concorso pubblicato il 16 luglio - riportano dall’Agenzia -, oltre alla borsa di studio in contanti, prevede un contributo di 1.500 euro per studente non assegnatario di posto letto ma con regolare contratto di locazione, al quale si somma l’erogazione di un contributo in denaro aggiuntivo alla quota di borsa di studio(quale misura straordinaria di sostegno a seguito dell’emergenza Covid-19) fino a un massimo di 600 euro se assegnatari di borsa di studio per studenti fuori sede, e fino a un massimo di euro 400 se assegnatari di borsa di studio per studenti pendolari e in sede. Con tali risorse gli studenti possono reperire sul mercato umbro dei comuni sede dei corsi laurea posti letto da privati, contribuendo in tale modo anche all’integrazione del reddito delle famiglie che mettono a disposizione i propri immobili”.

Nel primo trimestre dell'anno esportazioni in calo del 7,7 per cento: male maglieria e abbigliamento

Dal 2 agosto riaprono le immatricolazioni e le iscrizioni all’Università degli Studi di Perugia. Per l’anno accademico 2021/2022 tutti i corsi di laurea e laurea magistrale dell’ateneo continueranno a essere ad accesso libero, fatta eccezione per i corsi a numero programmato previsti dalla legge nazionale.

Per compilare la domanda di immatricolazione basta collegarsi alla pagina www.unipg.it/immatricolazioni e seguendo la procedura guidata. Tutte le operazioni potranno essere effettuate direttamente da casa e il servizio, aperto tutti i giorni 24 ore su 24.

Umbria, sei studenti su dieci non si vaccinano: è rischio dad a settembre

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.