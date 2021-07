Olimpiade, tutti gli umbri a Tokyo: dirigenti, tecnici, medici e giornalisti

23 luglio 2021 a

L'Umbria a Tokyo per l'Olimpiade non è soltanto rappresentata dai sei atleti (Diana Bacosi, Andrea Santarelli, Alessio Foconi, Agnese Duranti, Ivan Zaytsev e Giovanni Faloci). Particolarmente nutrita infatti è anche la comitiva azzurri composta da dirgenti, tecnici e medici.

E’ alla settima Olimpiade il folignate classe 1953 Luciano Rossi, presidente nazionale della Federazione italiana tiro a volo dal lontano 1993. A Tokyo ci sarà anche l’assisiate 76enne Franco Falcinelli, presidente Eubc (Confederazione europea della boxe), vice presidente Aiba (Associazione internazionale del pugilato) e presidente onorario della Federboxe. In Giappone, al debutto nelle vesti di presidente nazionale, c’è anche il 47enne ternano Riccardo Giubilei, fresco di elezione a numero uno della Federazione italiana triathlon. Sarà la prima volta del karate all’Olimpiade: il direttore tecnico della squadra azzurra è il maestro ternano Claudio Guazzaroni. Altro istruttore ai nastri di partenza è Filippo Romagnoli, classe 1974 di Terni, che seguirà da fondo pedana le gesta di Foconi. Per quanto riguarda il volley, la Nazionale femminile “schiera” due umbri: sono la 35enne Alessandra Favoriti di Terni, medico della selezione e in azzurro dal 2015, e il 41enne sangiustinese Andrea Marconi, fisioterapista. Un fisioterapista di Città di Castello anche nella Nazionale di ciclismo: si tratta di del 45enne originario di Selci Lama, Fred Morini. Una Olimpiade voluta a tutti i costi, la sua, da raccontare: Fred si è dedicato alla massofisioterapia dopo essere stato ciclista professionista e dopo aver superato una paraparesi alle gambe e un tumore allo stomaco. Il 50enne folignate Emanuele Renzini è invece il ct della Nazionale femminile di pugilato che ha le carte per giocarsi il podio. Con lui il 51enne Fabio Morbidini di Bastia Umbra, fisioterapista.

In Giappone altri due nostri portacolori: il 39enne fotografo ternano dell’agenzia Gmt Sport che collabora col Coni, Luca Pagliaricci, e il giornalista eugubino classe ’64 Massimo Boccucci, ufficio stampa del Coni di San Marino. Umbri di adizione sono, poi, Sabatino Durante, responsabile della comunicazione Fitav, ascolano di origine ma ormai perugino acquisito e il 50enne Raffaele Bergamasco, campano ma con Assisi nel cuore che, dopo una vita in azzurro, è diventato tecnico della Nazionale indiana femminile di boxe. I tifosi della Sir, poi, faranno il tifo anche per gli altri Block Devils a Tokyo: Leon e Anderson. E’ la piccola, grande Umbria che va alla conquista dei Giochi.

