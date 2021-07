Covid in Umbria, sei studenti su dieci non si vaccinano: è rischio dad a settembre

Alessandro Antonini 22 luglio 2021 a

a

a

Il 63% degli umbri tra 12 e 19 anni non ha aderito alla campagna vaccinale anti Covid. La stessa fascia d’età è la più interessata dal contagio, in questo momento in Umbria: l’incidenza settimanale di casi per 100mila abitanti per i 14-18enni è a oltre 124 contro una media regionale che - seppur quadruplicata in una settimana - sta a 22. Questo ha spinto il coordinatore del Nucleo epidemiologico regionale, Marco Cristofori ad affermare nella conferenza stampa settimanale sull’andamento della pandemia che “con questo dato di oltre il 60% dei 12-19enni che non si vaccina e la diffusione che cresce soprattutto tra i più giovani, si tornerà alla dad solo dopo una settimana di scuola in presenza”. Un chiaro messaggio alle famiglie: se non fanno immunizzare i figli anche il prossimo anno le lezioni si faranno da casa. Stesso rischio per l’università. “Anche il 35% della popolazione tra 20 e 29 anni non ha ancora aderito alla vaccinazione”, ha precisato il commissario Massimo D’Angelo.

Umbria, vaccine day per immunizzare 32.500 over 60 che non si sono prenotati

“Vogliamo intervenire sulle fasce in cui il virus agisce di più – ha precisato D’Angelo – e il commissario Figliuolo ha accreditato per l’Umbria ulteriori 15 mila dosi per il 3 agosto”. Se per gli over 80 l’Umbria è tra le prime regioni d’Italia per percentuale di immunizzati - ciò ha permesso di tutelare i fragili riducendo ospedalizzazione e decessi - si sconta un ritardo per gli under 30. Anche perché i vaccini non bastano. E’ una corsa contro il tempo, ora: la scuola inizia il 13 settembre e per evitare la dad si prevede una vaccinazione all’80% degli studenti. Si è più avanti con i docenti: è stato vaccinato l’85% del personale scolastico e che all’appello ne mancano 4.384 di cui 479 ex positivi.

Umbria, casi raddoppiati per il focolaio degli Europei. Vaccino completo a metà popolazione

D’Angelo ha inviato una nota ai dirigenti per sensibilizzare alla vaccinazione. E oggi in piazza Italia, Perugia, alle 18,manifestazione degli under 30 che invece chiedono “di essere subito vaccinati per non essere penalizzati dal green pass”, con i divieti che scatteranno per i non immunizzati. Tra gli aderenti alla campagna vaccinale nella fascia under 30 la Regione “prevede di soddisfare le richieste entro la prima decade di agosto”.

Umbria, Rt schizza 3,75. Il 25% della popolazione non prenota il vaccino

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.