Terremoto in Umbria, altre due scosse a Massa Martana: 2.8 e 2.0 rilevate dall'Ingv

Altre due scosse di terremoto in Umbria dopo quella registrata alle ore 16.06 di oggi, giovedì 22 luglio. I sismografi dell'Ingv hanno rilevato un'altra scossa di magnitudo 2.8 alle ore 17.52 sempre nel Comune di Massa Martana, avvenuta ad una profondità di 9 chilometri.

Il sisma - esattamente come quello di neanche due ore prima - è stato avvertito nitidamente in tutta l'area circostante, soprattutto nei Comuni di Acquasparta, Giano dell'Umbria, Todi, Montecastrilli e Castel Ritaldi, i più vicini in linea d'aria. Neanche venti minuti dopo, alle 18.11, terza scossa più o meno nello stesso punto (e alla medesima profondità), questa volta di magnitudo 2.0.

Terremoto, scossa di magnitudo 3.5 con epicentro a Massa Martana avvertita anche a Foligno

