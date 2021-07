Terremoto, scossa di magnitudo 3.5 con epicentro a Massa Martana avvertita anche a Foligno

22 luglio 2021 a

Scossa di terremoto nel pomeriggio di giovedì 22 luglio avvertita anche a Foligno, intorno alle 16,06. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione. Dalle prime stime Ingv la scossa è stata di Magnitudo compresa tra 3.2 e 3.7 gradi della scala Richter. Pochi minuti più tardi l'ufficialità dai dati Ingv: epicentro a Massa Martana, 8 chilometri di profondità. Magnitudo di 3.5 della scala Richter.

Un'altra scossa, a Norcia, si era verificata alle ore 10 di venerdì 16 luglio, con i sismografi dell'Ingv che avevano localizzato una scossa di magnitudo 3.6 due chilometri ad ovest della città di San Benedetto. La scossa si era verificata a una profondità di 11 chilometri ed era stata avvertita nitidamente dalla popolazione oltre che di Norcia, anche di Cascia e degli altri Comuni della Valnerina.

Già in quella mattinata del 16 luglio, alle ore 8.03, si era verificata un'altra scossa di magnitudo 2.6 pressoché nello stesso punto e alla medesima profondità. I vigili del fuoco del distaccamento di Norcia erano usciti per alcuni sopralluoghi per verificare eventuali danni anche se non risultavano in quella circostanza richieste di soccorso o intervento urgente alla centrale operativa.

