Perugia, al via la posa dei binari alla stazione di Sant'Anna

22 luglio 2021 a

a

a

“I lavori stanno procedendo speditamente, abbiamo appena iniziato la posa dei binari, ovvero la distribuzione e la saldatura lungo il cantiere, poi il montaggio vero e proprio del binario avverrà in un secondo momento, con un macchinario specializzato”. A parlare è Albano Morelli, il geometra del cantiere dell’Fcu in cui appunto, iniziano a vedersi i binari. Cantiere che arriva fin nel cuore di Perugia, alla stazione di Sant’Anna. E proprio per la stazione, Morelli dice: “La parte edile della stazione è praticamente terminata, per il resto, ovvero per la parte ferroviaria arriveremo lì alla fine del cantiere”. E, secondo quanto emerge, questa dovrebbe essere a giugno del prossimo anno.

“Noi stiamo rispettando i tempi contrattuali” aggiunge il geometra, “ e anzi, molto probabilmente riusciremo a consegnare tutto anche prima”.

Ex Fcu, Melasecche: "Per la tratta Perugia-Terni siamo in mano al governo"

Ma, dalle parole dello stesso, ai microfoni di “Corso Vannucci” sembra emergere che in un primo momento la prima riattivazione della linea ferroviaria, una chimera per i pendolari umbri, non dovrebbe essere con la linea elettrificata. Morelli sostiene infatti che “in questa prima fase la riapertura avverrà con il treno a motore e poi successivamente verrà attivata anche l’elettrificazione, perché il lavoro effettuato già lo prevede. Noi - spiega - consegneremo l’opera dove la tratta sarà predisposta per elettrificazione, ma il treno a energia elettrica verrà utilizzato in seguito perché ci sono opere autorizzative necessarie per attivarlo”.

Intanto, come spiega il responsabile del cantiere, Natalino Paschetto della ditta veneziana che si è aggiudicata i lavori, per 3-4 settimane “salvo imprevisti” si procederà con la posa dei binari e la loro saldatura. Poi con un altro macchinario si provvederà alla loro “messa in quota”. Intanto anche i lavori di consolidamento della galleria Pallotta sono andati avanti e l’intervento più d’impatto, anche visivo, è certamente quello sui muri di contenimento che sono diventati molto più alti.

Recovery Plan, con i soldi dell'Europa anche un'opera per l'Umbria



I lavori erano partiti nel febbraio 2018 con un anno di ritardo rispetto a quanto preventivato, e avrebbero dovuto durare 800 giorni, durante i quali rifare e consolidare i ponti, raddoppiare la tratta fino a Piscille, consolidare la galleria Pallotta ed elettrificare l'intera tratta. Ma intanto la stazione liberty più cara ai perugini era rimasta dimenticata.

A marzo il cantiere di Sant’Anna era stato anche visitato dal viceministro ai Trasporti Alessandro Morelli. I lavori per la riapertura nei tratti Ponte San Giovanni-Terni e Città di Castello-Sansepolcro, erano rientrati tra quelli subito riconosciuti nell’ambito del Recovery plan che, con l'adeguamento della tratta in essere per superare il limite di 50 km l'ora dovrebbe arrivare a costare 300 milioni.

Umbria, due mesi per l'ok ai progetti del Recovery: ecco gli investimenti fuori dagli assi governativi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.