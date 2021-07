Terni, da Cospea in risciò per un Giro dell'Umbria: 300 chilometri per aiutare medici e infermieri dell'ospedale

Giorgio Palenga 21 luglio 2021 a

Due anni fa, a settembre 2019, la sfida era stata, per così dire, “dimostrativa”. A bordo del loro risciò giallo, allestito per mettersi in strada e viaggiare a lungo grazie a uno sponsor del tutto particolare, ovvero il bar dove hanno l’abitudine di ritrovarsi per trascorrere il tempo libero e le serate, il Bar Cospea, punto di riferimento del quartiere omonimo.

In quell’occasione avevano pedalato, naturalmente a tappe, fino a San Benedetto del Tronto, con l’intento, per l’appunto, di dimostrare che una mobilità “slow”, lenta e sostenibile, deve essere rivalutata ed ha ancora significato e un suo perché.

Ora, invece, i quattro ragazzi di Cospea, quartiere di Terni, lanciano una nuova sfida, che andrà in scena da venerdì 30 luglio a domenica 1° agosto 2021, ovvero compiere una sorta di Giro dell’Umbria, per un totale di 300 chilometri, con una finalità benefica: raccogliere fondi da destinare alla creazione di un’area relax per medici e infermieri del pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria di Terni.

L’iniziativa è stata ribattezzata “Rishow” e sarà possibile seguirla via web attraverso i canali social del “risciò giallo” ovvero “olandesina in the sky” e “senza marce” (Facebook ed Instagram).

Confermatissima in blocco, come non poteva essere altrimenti, la squadra a bordo dell’amatissimo mezzo a quattro ruote, composta da Leonardo Agostini (37 anni, nella vita tecnico delle telecomunicazioni), Riccardo Ippoliti (35 anni, programmatore industriale), Massimiliano Natali (36 anni, game designer) e Alessandro Dell’Orso (35 anni, assicuratore).

“Partiremo il prossimo venerdì 30 luglio dal Bar Cospea, nostro sponsor e primo fan dell’iniziativa – spiega a nome dei quattro moschettieri Alessandro Delll’Orso – il primo giorno passeremo da Spoleto e arriveremo a Montefalco, dove ci fermeremo. Faremo tappa da ‘Giorgione Orto e cucina’, che ci darà una mano a dare risalto all’evento via social, alla presenza tra altro anche di un rappresentante del Gambero Rosso. Poi raggiungeremo Assisi, dove trascorreremo la notte. Il secondo giorno arriveremo al lago Trasimeno, con sosta a Magione, mentre il terzo e ultimo torneremo in provincia di Terni passando da Orvieto, per poi concludere sempre davanti al nostro Bar Cospea. In totale circa 300 chilometri”.

Dicevamo delle finalità benefiche: “Venderemo delle magliette celebrative – continua Alessandro – ma al contempo lanceremo la raccolta fondi attraverso il sito GoFoundMe.com (la campagna si chiama ‘Senza marce al fianco di medici e infermieri’ ndr). L’idea è unire l’Umbria della beneficenza con le figure più rappresentative del territorio, il nostro viaggiare lento speriamo serva da spunto per molti! Ecologico e naturale….”.

L’iniziativa ha avuto il patrocinio dell’azienda ospedaliera Santa Maria.

I ragazzi di Cospea e Aiutiamoli a vivere chiedono di gestire un campetto in ricordo dell'amico scomparso

