Gualdo Tadino, matrimonio cluster: i positivi al Covid diventano nove

Altri due positivi, in totale nove, di cui quattro non gualdesi, dopo il matrimonio del 10 luglio. Si assesta quindi il cluster che aveva creato allarme in città nei giorni successivi. Sono 9 in tutto i casi di positività al Covid riscontrati al matrimonio celebrato sabato 10 luglio a Gualdo Tadino, 2 in più rispetto a quelli di cui si era a conoscenza lunedì. Di questi 5 sono residenti a Gualdo Tadino, 3 nel perugino e 1 a spoleto.

Infatti, dopo che una invitata alla cerimonia era risultata positiva, la Usl Umbria 1 aveva disposto la quarantena fiduciaria e tracciato in tempo reale tutte le persone presenti alla cerimonia o coinvolte a vario titolo. Usl che nel rendere noti i dati sottolinea come mancano ancora i risultati dei tamponi degli invitati che provenivano da Toscana e Marche. Dalle indagini sanitarie effettuate è emerso che dei 9 positivi solo una persona ha completato il ciclo di vaccinazione e risulta essere asintomatica, altri due avevano ricevuto solo la prima dose, gli altri non risultano vaccinati. Attualmente tutti sono in buone condizioni di salute, in isolamento presso il proprio domicilio.

Lunedì erano stati processati altri 100 tamponi, tra partecipanti al matrimonio e personale del ristorante, e ieri è arrivato il risultato nessun altro positivo. Lo stesso sindaco, Massimiliano Presciutti, sottopostosi anche lui a tampone in quanto aveva celebrato il rito civile in sala consiliare, è risultato negativo. “Voglio ringraziare tutta la struttura della Usl che ha gestito in maniera impeccabile la procedura con grande professionalità e tutti i cittadini che hanno seguito in maniera integerrima tutte le disposizioni. Raccomando di nuovo a tutti il massimo del senso di responsabilità e soprattutto, a chi ancora non lo ha fatto, di vaccinarsi prima possibile perché il vaccino è l’unica arma che abbiamo per vincere questa battaglia” ha affermato Presciutti.

