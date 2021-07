Perugia, anziana rapinata col taglierino: in manette giovane tunisino

21 luglio 2021 a

Era diventato il terrore di corso Garibaldi. Finestrini delle auto sfondati, furti di motorini e un atteggiamento che non passava inosservato. E’ stato arrestato nei giorni scorsi dalla polizia della questura di Perugia - operazione congiunta di squadra volante e squadra mobile - un ventenne tunisino accusato di diversi episodi di furto e pure di una rapina.

Il giovane era stato in un primo momento sottoposto a fermo di indiziato di delitto. Poi il pm Franco Bettini ha chiesto e ottenuto l’ordinanza di custodia cautelare in carcere dal gip, Margherita Amodeo. Il giovane, difeso dall’avvocato Vincenzo Bochicchio, verrà interrogato domani.



Secondo quanto emerso, il giovane si è reso responsabile di due episodi particolarmente allarmanti: in un caso ha minacciato una donna che stava passeggiando in via Pellini con un taglierino. L’anziana gli ha consegnato le poche decine di euro che aveva nel portafogli.

Poi, una mattina dello scorso mese di giugno, nel centro cittadino, il tunisino si era fermato nei pressi di un automobilista in difficoltà a causa dell’avaria del proprio veicolo; in quel frangente, l’arrestato si è finto meccanico e gli ha offerto il suo aiuto, riuscendo cosi ad ottenere una scusa per entrare all’interno dell’abitacolo. A quel punto il giovane, una volta sottratto il portafoglio dell’automobilista, con una scusa si allontanato dal luogo fingendo di doversi recare presso la propria officina per prendere del materiale necessario a riparare l’autovettura. Non solo, dopo aver sottratto il portafoglio, il tunisino è riuscito anche a effettuare una serie di acquisti in alcuni esercizi della città grazie all’utilizzo di una carta prepagata dell’automobilista.

Il tunisino è stato anche accusato di alcuni furti in zona corso Garibaldi. Ad aiutare i poliziotti nelle indagini -oltre ai racconti delle vittime e le immagini della videosorveglianza - anche i post che lui stesso pubblicava sulle piattaforme social. Pure al momento dell’arresto era a bordo di un motorino rubato.

