Cicciolina, sfida a scacchi a Perugia: così Ilona Staller prova a salvare Frigolandia

Ilona Staller - in arte Cicciolina - maestra di scacchi. L'ex pornodiva, ex parlamentare e star della televisione in particolare negli anni Ottanta giocherà a scacchi a Perugia nell'ambito di una iniziativa per salvare Frigolandia

"Gioco a scacchi come una professionista, sfido chiunque a sedersi al tavolo con me. Sono imbattibile!". Ad essere convinta, anzi no convintissima, è Ilona Staller, in arte “Cicciolina“. La ex pornodiva, ex parlamentare e start della tv – di origina ungherese – giocherà a scacchi per salvare Frigolandia, città immaginaria creata da Andrea Pazienza e realizzata a Giano dell'Umbria nel 2005. Attualmente è un centro culturale, museo e archivio di riviste storiche

Il duello avrà luogo al calare del sole presso i Giardini Rosa e Cecilia Caselli Moretti, ormai noti come Teatro Sant’Ercolano, nuovo progetto ideato da Edicola 518. Gli organizzatori nel corso della serata informeranno circa lo stato degli eventi legali che riguardano Frigolandia. Cicciolina, 69 anni, ci tiene molto al centro culturale perché è legatissima al suon fondatore Sparagna da un rapporto di lunghissimo corso, iniziato con la storica cover di Frigidaire dell’aprile 1985 e mai interrotto. Cicciolina ha lavorato anche alla radio, in televisione e nel mondo della musica.Nel 1987, eletta alla Camera dei deputati nelle file del Partito Radicale, fu la prima attrice pornografica al mondo ad entrare in un parlamento nazionale. Così la decisione di dare una mano con un'iniziativa costruita ad hoc dai ragazzi dell'Edicola 18, sempre molto originali. Chissà che l'attenzione per Cicciolina regina degli scacchi possa calamitare le attenzioni utili per farsi che Frigolandia possa salvarsi insieme a tutti i contenuti.

