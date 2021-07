Dopo 15 anni riparte il taglio delle alghe al lago Trasimeno

Gabriele Burini 20 luglio 2021 a

Al Trasimeno, dopo 15 anni, tornano in azione le taglierine per il taglio delle alghe che infastidiscono turisti, bagnanti, imbarcazioni e pesca. L’intervento è previsto per la stagione in corso e programmato per le successive. Nei prossimi mesi del 2021 inizieranno le operazioni di dragaggio di darsene e lungolago.

La fase di progettazione è partita nel 2019, con le deleghe del demanio che sono passate in mano all’Unione dei Comuni. Il percorso passa poi attraverso una legge regionale. La Regione, titolare delle deleghe, le riassume dalla Provincia consegnandole all'Unione. A ottobre 2019 il Cipe, grazie al ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, sblocca i fondi ministeriali a seguito della visita a Passignano in cui incontra l’allora presidente dell'Unione dei Comuni, Giacomo Chiodini, e il sindaco di Passignano Sandro Pasquali, con un interessamento dei senatori Luca Briziarelli e Nadia Ginetti e dei deputati Filippo Gallinella e Walter Verini, tramite l'allora sottosegretario Roberto Morassut. Nel 2020 i fondi Cipe (3 milioni e 900 mila euro) assegnati alle Regione, vengono affidati all'Unione.

Si arriva a fine 2020 e ai primi mesi del 2021: il vicepresidente della regione, Roberto Morroni, insieme al consigliere Eugenio Rondini, convoca un tavolo istituzionale e tecnico per la gestione dei fondi che coinvolge i sindaci di Tuoro, Passignano, Magione, Castiglione del Lago e il presidente dell’Unione, Giulio Cherubini, con la presenza della consigliera regionale Simona Meloni. Ci vogliono mesi per completare i progetti e ottenere i pareri per il taglio delle macrofite e i dragaggi. Adesso Arpa Umbria ha effettuato le ultime analisi e l’Unione ha ottenuto il via libera alla definizione dei progetti. Ora si sta completando l’iter burocratico e nel frattempo, a seguito delle ordinanze dei sindaci, l'Unione con fondi propri ha iniziato dei lavori urgenti sulla base delle autorizzazioni acquisite.

