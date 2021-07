Strategica la filiera del luppolo per l'Umbra. Ecco il progetto per crescere da 3,5 a 150 ettari in tre anni

Sabrina Busiri Vici 20 luglio 2021 a

a

a

La filiera del luppolo made in Italy sta crescendo in Umbria. Obiettivo arrivare dagli attuali 3,5 a 150 ettari in tre anni, con uno step di 25 nel 2022. Dai nove impianti disseminati in Alto Tevere, nella zona del lago Trasimeno e nella Valle Umbra già nel prossimo anno è previsto l’avvio di nuovi luppoleti, che andranno ad aumentare la capacità produttiva per far fronte ad una domanda crescente per soddisfare il mercato dei birrifici artigianali e degli appassionati homebrewer. Il settore sta dunque uscendo dalla fase sperimentale e sta entrando in un sistema più strutturato anche grazie all’inserimento - annunciato dall’assessore regionale Roberto Morroni - del luppolo tra le filiere strategiche, insieme a quelle del nocciolo, del tartufo e dell’ulivo, così da usufruire al meglio della misura 16.4.1 del Piano sviluppo rurale (Psr)

Umbria, il professor Gammaitoni: "Solo con i vaccini scendono i ricoverati"



“La sperimentazione della filiera del luppolo verde è partita otto anni fa” ha spiegato in un incontro di presentazione a Perugia Stefano Fancelli, presidente della Rete Luppolo Made in Italy e dell’omonima società, Luppolo Made in Italy Srl, che svolgerà il compito di capofila dell’Associazione. Oggi si è andati avanti e per far fronte al progetto dalla Rete è stato creato un nuovo gruppo imprenditoriale con Deltafina srl e il Gruppo Cooperativo Agricooper. “Una nuova realtà che ha tutte le competenze, la capacità di aggregazione e di organizzazione dei produttori, la forza economica e di investimento, la visione strategica e di innovazione per portare il luppolo italiano alla conquista del mercato globale”, ha sottolineato Fancelli.

Trova nella posta una busta con 200 euro e un biglietto su Gesù: caccia all'anonimo benefattore



Nel progetto ognuno mette il proprio bagaglio di esperienze e strutture. Con il core business nel tabacco Agricooper potrà assicurare “assistenza tecnica, macchinari, attrezzature specialistiche e serre”, ha sottolineato il direttore tecnico Roberto Volpi. La Deltafina porta invece nella compagine una forte capacità di sviluppo della seconda fase di trasformazione, oltre ad una proiezione internazionale tale da poter permettere di programmare uno sviluppo del mercato europeo e globale del prodotto umbro: “Siamo gli ultimi arrivati – ha detto Giorgio Marchetti di Deltafina – ma aderiamo con entusiasmo perché il progetto ha basi solide e obiettivi chiari. La Deltafina trasforma i 2/3 della produzione italiana di tabacco e questa nuova attività sarà complementare e non sostitutiva a quella tabacchicola”.

Umbria Jazz 2021, chiusura in tango ma obiettivo solo sfiorato. Pagnotta polemico



Anche la Confederazione italiana agricoltori Umbria (Cia) coglie il potenziale del progetto scientificamente garantito da Cerb e del Cnr. “Importante - ha detto il presidente Matteo Bartolini - è garantire la sostenibilità economica, che nel caso del luppolo è data da una plv (produzione lorda vendibile) che va dai 20 ai 30 mila euro ad ettaro, ma anche una sostenibilità sociale rappresentata dalla necessità di trovare nuove strade per gli agricoltori del tabacco che vivono oggi una fase di incertezza sul futuro. E infine una sostenibilità ambientale, grazie al progetto di filiera del luppolo bio a cui si sta lavorando”. Da qui la volontà di Cia Umbria di lavorare al tavolo tecnico della Regione per indirizzare i fondi del Psr verso la nuova filiera del luppolo ma di stare a contatto anche con il ministero per l’utilizzo delle risorse del Pnrr verso la nascente filiera del luppolo c in Umbria



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.