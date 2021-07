Dzeko in Umbria, foto in un noto locale di Bastia: poi in campo contro la Ternana

18 luglio 2021 a

Non è una novità che vip o sportivi, di passaggio in Umbria, si fermino per degustare qualcuna delle prelibatezze locali. Ma lo stupore quando un personaggio importante entra in un locale c'è sempre. Come è capito Da Paccale - Osteria del Borgo quando hanno visto Edin Dzeko sedersi a uno dei loro tavoli. L'attaccante della Roma ha scelto proprio l'Umbria e il ristorante nel centro storico di Bastia per una pausa pranzo. E non si è potuto esimersi dalla classica foto ricordo. Diventata immediatamente virale sui social dopo che nel profilo facebook del ristorante è apparsa la foto di un Dzeko sorridente, in bermuda e camicia, e molto gentile: "A volte capita inaspettatamente di ospitare al locale personaggi di grande calibro" hanno scritto sul social.

Una giornata all'insegna dell'Umbria quella dell'attaccante bosniaco, 35 anni, perché in serata ha fatto suo esordio stagionale - quella che sta per iniziare è la settimana annata con la Roma - nel secondo tempo dell'amichevole disputata a Trigoria tra la Roma e la Ternana (vinta 2-0 dai giallorossi grazie alle reti di Kumbulla e Carles Perez). Un'amichevole strategica perché ha visto Dzeko indossare nuovamente la fascia di capitano della Roma dopo le incomprensioni e gli screzi della scorsa stagione con Fonseca. Quest'anno però la musica sembra cambiata con l'arrivo di Mourinho.

L'allenatore portoghese ama i giocatori di carattere e qualità e difficilmente si priverà di Dzeko. Anzi, probabilmente cercherà di renderlo nuovamente centrale nel suo progetto dopo la scorsa annata tribolata. Dzeko ha iniziato da uomo mercato (lo voleva Pirlo alla Juventus), ma alla fine è rimasto giallorosso. La stagione non è decollata, pochi gol (appena 7 in campionato, 13 quelli complessivi) e Roma che ha chiuso male, poi le incomprensioni con Fonseca e la perdita della fascia da capitano. Oggi la svolta. E chissà che l'Umbria non abbia portato fortuna.

