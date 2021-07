Amelia, anonimo benefattore fa trovare 200 euro in una busta nella cassetta della posta

19 luglio 2021 a

Ha visto una busta nella cassetta della posta: “La solita bolletta da pagare”, ha pensato.

Invece non vi era scritto nulla all’esterno, mentre dentro c’erano 200 euro e un biglietto che recitava testualmente: “Gezù ti ama cercalo! Gezù ritornera presto”.

Il signor G.P. e sua moglie, che vivono in un’abitazione al centro ad Amelia, in provincia di Terni sono rimasti sorpresi e sconcertati. Tanto da rivolgersi al Corriere per sapere se fossero giunte altre segnalazioni di “missive” simili e, in ogni caso, per ringraziare l’anonimo benefattore.

L’episodio è avvenuto nell’arco della giornata di venerdì 16 luglio 2021, difficile fissare un orario preciso in cui sarebbe avvenuta “la consegna” della lettera con all’interno la somma di denaro.

“Ho avuto seri problemi di salute e ho perso il lavoro - racconta il lettore - posso pensare che è qualcuno che ci conosce ma non ho realmente la più pallida idea di chi possa aver compiuto questo gesto. Con mia moglie abbiamo provato a pensare a vicini, conoscenti o anche parenti, ma veramente non siamo arrivati a nulla”.

Sì, ma perché una donazione del tutto anonima? “Probabilmente - prosegue - davanti ad una offerta esplicita di aiuto economico avrei ringraziato ma avrei detto di no, non avrei mai preso soldi in mano, malgrado tutto. Il riferimento a Gesù? Siamo credenti, ma non persone che frequentano in modo particolare la chiesa”.

Improbabile che a compiere il gesto sia stata qualche associazione vicina agli enti religiosi, perché non ci sarebbe stato motivo di mantenere l’anonimato, qualora aiutare il prossimo rientrasse nella propria missione, per così dire, “istituzionale”.

Dal “Gezù” scritto con la “z” a “ritornera” senza la “a” accentata, viene da pensare che l’anonimo benefattore sia uno straniero.

“Buio totale anche rispetto a questa ipotesi”, conclude il destinatario della donazione. Un mistero, una volta tanto, che fa bene al cuore.

