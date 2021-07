Bettona, elezioni comunali: spunta la lista dell'ex vice sindaco Valerio Bazzoffia

17 luglio 2021 a

A pochi mesi dalle elezioni amministrative, a Bettona spunta la lista dell'ex vice sindaco. Si muovono le pedine in vista delle comunali d’autunno con Valerio Bazzoffia (in foto) che lancia il gruppo Bettona da vivere.

“Nuove idee, progetti ambiziosi ma realizzabili, un rinnovato spirito di aggregazione, sono le componenti che animano il nuovo gruppo Bettona da vivere, coordinato dall'ex vice sindaco Valerio Bazzoffia”, si legge in una nota. Del gruppo farebbero parte anche altri esponenti della consiliatura del 2007-2012. Puntando sull’esperienza politica e sulla passione per la città, “l'obiettivo è dare un’impronta diversa alla vita della comunità”. Incentivare la ripresa demografica ed economica del centro, puntare su un’agricoltura di qualità ed ecosostenibile, proporre una seria politica di marketing territoriale, coniugare natura, cultura e servizi, sono i punti di quella che viene definita la nuova stagione amministrativa. “Ma la sfida più grande - concludono dal gruppo - sarà quella di restituire ai cittadini una amministrazione amica, capace di dare risposte immediate con la rimodulazione del personale e l'organizzazione dei servizi".

Bazzoffia, un passato in Alleanza Nazionale, poi Popolo della Libertà, è stato anche consigliere provinciale. Dopo una parentesi in Futuro e Libertà per l'Italia di Gianfranco Fini, si è allontanato dalla politica attiva ma ora è pronto a scendere di nuovo in campo. Per il centrodestra, quindi, si profilano due candidati alla carica di sindaco, dal momento che ha annunciato la volontà di ricandidarsi anche il sindaco uscente, Lamberto Marcantonini, storico esponente di Forza Italia.

