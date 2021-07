Amelia, nuova piscina coperta: ad ottobre fine lavori e via ai corsi nuoto

17 luglio 2021 a

Ad ottobre 2021 apre la piscina coperta di Amelia, in provincia di Terni. Queste le previsioni per l'inizio dei corsi di nuoto all'interno della nuova struttura, a cui in questi giorni si stanno portando giusto le rifiniture.

“Come promesso -scrive l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Amelia, Avio Proietti Scorsoni - ci stiamo muovendo nel più breve tempo possibile. I lavori di ammodernamento della struttura sono iniziati. Nuoto Academy Amelia sarà una struttura moderna, pulita e attenta all'ambiente. Se vi capita di passare da quelle parti, mandateci qualche foto. Condivideremo insieme i cambiamenti visibili che ci saranno nei prossimi due mesi. Tutti ai blocchi di partenza. Presto nell'Amerino si tornerà a nuotare!”

Nuoto Academy Amelia sarà dunque il nome della piscina coperta e a gestire l'impianto sarà una omonima società sportiva.

“La Nuoto Academy Amelia - scrive il gestore - è una struttura funzionale, moderna e attrezzata per diventare il punto di riferimento sul territorio di tutti gli amanti del nuoto. Uno stile di vita per molti adulti, un momento di formazione per tanti bambini e ragazzi”

In questo momento gli addetti della Nuoto Academy Amelia stanno raccogliendo le prenotazioni per l'inizio dei corsi di ottobre. La piscina è praticamente pronta, gli ultimi lavori sono relativi a finiture e questo permette di programmare già da ora la prossima stagione sportiva.

Nelle previsioni ci sarà un grande lavoro rivolto alle scuole, che potranno usufruire della struttura anche grazie al rapporto che l'amministrazione comunale ha istituito con i gestori.

Questo nuovo servizio, che ad Amelia manca dagli anni ottanta, quando chiuse la vecchia piscina comunale, va a coprire un territorio molto ampio. Le piscine coperte più vicine sono quelle di Orte e Terni. La promozione dell'offerta sarà quindi incentrata su molti dei comuni confinanti con Amelia e servirà un'area che va al di là dei confini comunali.

