Ripa, cambio di toponomastica: "Via Monza non ci rappresenta, preferiamo un altro nome"

“Via Monza non ci rappresenta preferiamo un altro nome”. Associazioni e pro loco a Ripa, frazione di Perugia, avevano chiesto da tempo denominazioni diverse per le loro vie. Nomi, insomma, appartenenti al territorio, che ricordassero chi si era speso per la comunità. Così la commissione Toponomastica, presieduta dall’assessore Edi Cicchi, ha esaudito la richiesta.

Diverse, dunque, le novità che riguardano l’abitato di Ripa: innazitutto via Monza verrà rinominata in via Giovanni Battista Pioda (politico). Inoltre le nuove denominazioni riguardano l’introduzione di via Giuseppe Chiavini (da via degli Arnati), via Don Ferdinando Pici (da strada Aeroporto a via Chiavini), via Ugolino Bifarini (da strada di Ponte Mollo) e infine strada Casenuove-Manzino (da strada Fabrianese a strada di Cerqueto come da antico toponimo).

Altra frazione interessata, San Fortunato della Collina dove sorgerà via Corrado Sassi e Bruno Cagnoli, il primo partigiano, il secondo militante della Rsi, protagonisti il 1 gennaio del 1947 del famoso gesto della cosiddetta pacificazione quando insieme scelsero di onorare il monumento ai caduti della Grande Guerra. “Le linee che ci siamo dati - spiega il vice presidente Paolo Befani - sono quelle di ascoltare le voci del territorio, prioritarie. E poi un’altra regola ferrea è attendere dieci anni dalla scomparsa, proprio per avere una storicizzazione del personaggio diffusa e riconosciuta”. La giunta ha poi deciso di accogliere la proposta di apporre in centro una targa commemorativa agli ebrei internati tra l’ingresso dell’istituto Pieralli e la canonica di Santo Spirito.

