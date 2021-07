Umbria, weekend da bollino rosso. Ancora attivi 47 cantieri sulle strade delle vacanze

17 luglio 2021 a

Primo week end da bollino rosso tra cantieri aperti, controlli rinforzati da parte delle forze di polizia e incidenti a ripetizione che rendono ancora più caotico un esodo di metà luglio contraddistinto da meteo incerto. Sono 47, in questo momento, i cantieri attivi sulle strade dell’Umbria per un investimento di 150 milioni di euro. “Gli inevitabili disagi legati ai lavori in corso si riduranno notevolmente nel giro di pochi giorni - ha spiegato l’assessore alle Infrastrutture, Enrico Melasecche - la Regione, infatti, ha chiesto e ottenuto dalle imprese appaltatrici l’impegno a velocizzare i cantieri raddoppiando anche i turni di lavoro. Questo - ha aggiunto - permetterà ad Anas di prevedere, entro fine mese, la rimozione di sedici cantieri stradali”. Ad agosto, il mese in assoluto più problematico dal punto di vista della viabilità, risulteranno attivi solo sedici cantieri sull’itinerario della E45 e quindici sul resto della rete. Del resto gli interventi, molti dei quali decisivi per la sicurezza, erano inevitabili.

Nodino, per Anas solo tra Ponte San Giovanni e Collestrada -25% di traffico

Quelli in corso riguardano soprattutto il risanamento profondo della pavimentazione, la manutenzione i ponti e viadotti, la sostituzione delle barriere di sicurezza e l’ammodernamento degli impianti in galleria. Lungo la E45, in particolare, sono in corso lavori di risanamento profondo della pavimentazione che porteranno, a fine 2021, al completamento di circa 220 chilometri pari al 75% dell’infrastruttura. In questo caso, i cantieri attualmente attivi sono quattro di cui due con ultimazione prevista a fine luglio. In via di completamento anche la sostituzione dei vecchi spartitraffico centrali, i new jersey, con la realizzazione di una nuova barriera in calcestruzzo di ultima generazione che permette di contenere eventuali urti con uno spostamento molto ridotto. Sempre per innalzare la sicurezza si sta intervenendo anche sull’ammodernamento di impianti tecnologici all’interno di gallerie, potenziando la visibilità e la qualità di diffusione delle luci artificiali, oltre che ridurre i consumi energetici. L’Anas sta inoltre mettendo a punto il miglioramento sismico di ponti e viadotti. Intanto sul primo weekend da bollino rosso vigilano le forze di polizia. Nella giornata di giovedì, per cause completamente estranee alla presenza di cantieri, sono stati tre i grandi incidenii stradali che si sono registrati, due sulla Centrale Umbra che è rimasta bloccata per ore a causa di tamponamenti tra Ospedalicchio e Umbriafiere e uno all’altezza di Collestrada dove un camion è uscita di strada ed è precipitato sulla linea ferroviaria con conseguenti ripercussioni anche sul transito dei treni.

Segnali di ripresa per l'economia umbra. Il presidente di Confindustria, Antonio Alunni: "Stiamo andando nella direzione giusta"

“Il problema degli incidenti stradali è in gran parte dovuto a disattenzione, stanchezza, uso dei cellulari - ha spiegato l’assessore Melasecche - Ad esempio quello accaduto a Collestrada ha costretto ad impegnare la sede stradale non per ragioni dovute a lavori in corso ma per collocare le gru necessarie a sollevare l’autotreno e riportarlo al livello della strada. Su quella curva - ha aggiunto - ci sono stati altri incidenti, in gran parte dovuti agli autotreni che, con il progetto del I stralcio del Nodo di Perugia, verrebbero dirottati al 50% sul Nodino, abbassando notevolmente le probabilità di incidenti su quella curva interessata oggi ad una mole di traffico che supera di frequente i limiti della sicurezza”. La polizia stradale, attraverso l’ufficio stampa di Roma, ha fatto sapere che nelle giornate di oggi e domani anche in Umbria verranno intensificati tutti i servizi di controllo sia lungo le principali arterie stradali (E45, ss75 Centrale Umbra, raccordo Terni-Orte in particolare) che presso le stazioni di servizio. Servizi specifici saranno condotti nelle strade più frequentate dai motociclisti come la Valnerina. Nel corso dei controlli saranno utilizzati anche telelaser, etilometro e precursori per la rilevazione di eventuali droghe.

Video su questo argomento Anas, 435 cantieri in meno per migliorare la mobilità estiva

