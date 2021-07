Terremoto a Norcia: scossa di magnitudo 3.6 alle ore 10 di venerdì 16 luglio

16 luglio 2021 a

Terremoto a Norcia: alle ore 10 di venerdì 16 luglio i sismografi dell'Ingv hanno localizzato una scossa di magnitudo 3.6 due chilometri ad ovest della città di San Benedetto. La scossa si è verificata a una profondità di 11 chilometri ed è stata avvertita nitidamente dalla popolazione di Norcia, Cascia e degli altri Comuni della Valnerina.

Già stamattina, alle ore 8.03, si era verificata un'altra scossa di magnitudo 2.6 pressoché nello stesso punto e alla medesima profondità. Attualmente i vigili del fuoco del distaccamento di Norcia sono usciti per alcuni sopralluoghi per verificare eventuali danni anche se, al momento, non risultano richieste di soccorso o intervento urgente alla centrale operativa.

Arriva un'ordinanza speciale per accelerare la ricostruzione di Castelluccio

