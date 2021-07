Città di Castello, bambino muore dopo un malore in piscina

15 luglio 2021 a

Tragedia a Città di Castello nel pomeriggio di oggi, giovedì 15 luglio. Un bambino di pochi anni è morto in seguito a un malore che lo ha colpito mentre era a bordo piscina in una struttura ricettiva della città tifernate, dove viveva. A causa del malore sembra sia finito anche in acqua. Su quanto accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri. Il bambino inizialmente è stato soccorso dalle persone presenti nella struttura e poi dal personale sanitario, ma gli interventi sono stati vani.

Notizia in aggiornamento

