Umbria, più controlli all'aeroporto di Perugia: quarantena per chi arriva dall'Inghilterra

Controlli per tutti i passeggeri in arrivo all’aeroporto di Perugia e quarantena di cinque giorni per chi arriva dai Paesi esterni all’Unione Europea, tra cui l'Inghilterra. La regione Umbria ha deciso di rafforzare i controlli sulle persone in ingresso per limitare la diffusione della variante delta.

La decisione è arrivata dopo la riunione di oggi del Centro operativo regionale, la struttura regionale per il coordinamento operativo dell’emergenza, durante la quale è stato fatto il punto sulla situazione pandemica nelle regioni confinanti e negli Stati da cui provengono i voli in arrivo allo scalo perugino. Le misure di prevenzione sono state illustrate nel corso di una conferenza stampa, alla presenza dell’assessore alla sanità Luca Coletto e diversi dirigenti sanitari. I voli che atterrano a Perugia provengono da Paesi in cui la circolazione della variante è significativa, tra cui spicca il Regno Unito, ma anche Albania, Malta, Paesi Bassi, Austria e Belgio. "Questo ci ha spinto - ha spiegato l’assessore Coletto - a introdurre delle misure di contenimento".

Secondo quanto affermato dall’assessore, tutti i passeggeri in ingresso saranno controllati, per verificare che siano in possesso di green pass o tampone negativo. Per coloro che arrivano da Paesi extra Ue, anche se negativi, scatterà l’isolamento di cinque giorni. Per i passeggeri positivi o non in regola con le certificazioni, ci sarà l’obbligo di quarantena per cinque giorni. La regione, ha precisato Coletto, sta predisponendo anche i covid hotel dove trasferire le persone durante il periodo di isolamento. "Non si tratta di misure di ostilità nei confronti dei turisti - ha affermato l’assessore - ma di interventi necessari per tutelare la salute collettiva, dei turisti così come dei cittadini umbri. Piano piano stiamo tornando alla libertà grazie ai vaccini e a tutte le accortezze che stiamo rispettando, per cui dobbiamo evitare la risalita dei contagi. A maggior ragione perché a settembre tornerà la scuola".

