Umbria, 30 mila vaccini in più per far ripartire le prime dosi

Le somministrazioni delle prime dosi sospese per accelerare sulle seconde, come richiesto dal Ministero della Salute, riprenderanno probabilmente prima del previsto. Entro la fine del mese in fatti sono in consegna circa 30 mila dosi tra vaccini Pfizer e Moderna. La metà dell’uno e l’altra metà dell’altro. Queste dosi extra, di cui il commissario straordinario all’emergenza Covid in Umbria, Massimo D’Angelo, ha fatto richiesta proprio per ridare impulso alla campagna di vaccinazione, che nelle ultime settimane si era focalizzata soprattutto sui richiami per anziani e malati in un’ottica di difesa rispetto alla variante Delta, serviranno quindi per ridare impulso alla campagna vaccinale. Campagna che, messi in sicurezza gli over 60 - almeno quelli che fino ad ora hanno aderito - e i fragili, che in Umbria sono tantissimi, deve anche riprendere per le categorie più giovani. Perché, come spiega lo stesso commissario D’Angelo, “non si può pensare di non vaccinarsi perché si è giovani e si ritiene che si possa contrarre il virus in maniera paucisintomatica, perché va evitato proprio che il virus circoli anche tra i giovani”.

E poi c’è la riapertura delle scuole dietro l’angolo e un’adesione dei minorenni che ancora è piuttosto bassa. Quindi la task force per la campagna vaccinale, con D’Angelo a capo, sta rimettendo mano alle agende con i calendari per le vaccinazioni e conteggiando quante dosi in più arriveranno, quante ne andranno i richiami già programmate e quante saranno liberate per ripartire con chi di dose ancora non ne ha vista mezza. In questa categoria ci sono certamente gli under 30, che sono stati posticipati prima di iniziare, ma ci sono anche almeno 10 mila persone delle altre fasce di età che avevano rimandato la loro prima dose e sono rimasti in sospeso. E poi ci sono quelli delle altre fasce di età che si sono decisi ad aderire in ritardo. Soprattutto per gli over 60 c’è l’idea di utilizzare quanto più possibile il vaccino Jhonson&Jhonson in modo da velocizzare la loro immunizzazione con una sola somministrazione. Quanto al tema richiami invece, il commissario D’Angelo annuncia che per tutti i nuovi vaccinati, che faranno la prima dose dal momento della ripartenza, il richiamo sarà a 28 giorni per tutti, senza distinzione tra Moderna e Pfizer.

Accantonato per ora dunque il richiamo a 42 giorni che si era deciso per allargare la platea delle persone con almeno una dose. Poi c’era stata l’avanzata della variante Delta a far paura e correre per anticipare i richiami. In Umbria ci sono, tra l’altro, diverse migliaia di persone che hanno saltato il richiamo. E altrettante che hanno chiesto invece di anticiparlo, senza distinzione di classe di età. Per il momento la Regione aveva dato seguito solo alle domande per appuntamenti fissati entro il 21 luglio. Ora con lo sblocco della prima dose si potrà di nuovo chiedere anche questo tipo di cambio.

