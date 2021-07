Italia-Inghilterra, la folignate Alessandra Tempesta racconta la notte di Londra: "Ho evitato di andare in giro"

Sabrina Busiri Vici 13 luglio 2021 a

Il gran giorno azzurro lo racconta dall’Inghilterra una folignate. Alessandra Tempesta da tre mesi lavora a Londra al Novikov Restaurant and bar di proprietà russa, con uno staff tutto italiano. “Di fatto è una little Italy” riporta sorridendo e spiega che il locale è rinomato e molto apprezzato dai londinesi che dimostrano di apprezzarlo per la cucina e anche per l’ospitalità che trovano. Insomma, un clima di grande cordialità.

“Domenica sono stata in casa quasi tutto il giorno. Sono uscita verso le cinque del pomeriggio e sono andata direttamente al lavoro. Effettivamente ho visto dei video e delle immagini del centro di Londra presa d’assalto da tifosi inglesi, immagini che sicuramente avete visto anche in Italia. Evidentemente molti erano su di giri, comprensibilmente, visto l’attesa che c’era in tutta l’Inghilterra per questa finalissima. Proprio per questo non sono voluta andare in giro per la città, proprio prevedendo che potessi trovarmi in qualche situazione spiacevole”. E Alessandra prosegue: “Premetto che sono a Londra da appena tre mesi e che domenica era il mio turno di lavoro. Così ho visto la partita dentro il ristorante assieme ai miei colleghi lavorando e naturalmente abbiamo tifato Italia, tutti insieme. Al termine e dopo i calci di rigori, abbiamo festeggiato all’interno del locale senza staccare un attimo il servizio e condividendo comunque l’entusiasmo con i clienti, tutti inglesi. Siamo usciti dopo la mezzanotte e devo dire che per quello che ho potuto vedere la situazione doveva essere assolutamente sotto controllo perché non ho notato niente di particolare. Tranne l’euforia giustificata dei i tifosi italiani a Piccadilly che peraltro erano scortati da una nutrita pattuglia di poliziotti. E devo dire meno male, perché ho visto dei video girati nei pressi e dentro lo stadio dove invece ci sono stati episodi di violenza con i tifosi inglesi che hanno provocato risse con i tifosi italiani che uscivano dal campo di Wembley. Roba da matti! Perciò ho evitato accuratamente di stare in giro".

Una giornata di grande tensione che però non è destinata a non lasciare particolari strascichi. “A Londra - spiega - ci sono tantissimi italiani che lavorano soprattutto nel settore dell’ospitalità. Che gli inglesi dimostrano, secondo la mia esperienza, di gradire molto. Perché, diciamocelo, il nostro lavoro nel settore bar e ristorazione, è davvero apprezzato a livello mondiale e Londra non sfugge a questa regola. Dove c’è un ristorante italiano sai che troverai uno staff italiano preparato. Gli inglesi bevono e mangiano con un servizio di ristorazione di tutto rispetto. Sono venuta a Londra perché qui la pandemia che ha avuto effetti pesantissimi, è stata tamponata prima rispetto che in Italia e al di là della variante indiana che ora in effetti torna a preoccupare, il lavoro e le possibilità di impiego ci sono state prima che da noi. Da qui la decisione di partire per trovare lavoro. Come ho detto sono qui da poco ma mi trovo davvero bene nell'ambiente in cui lavoro e in generale a vivere a Londra e ad avere a che fare con gli inglesi”.

