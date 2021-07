Perugia, accoltellato a Fontivegge: 26enne in prognosi riservata

Fra. Mar. 13 luglio 2021 a

Non è ancora fuori pericolo. La sua infatti resta una prognosi riservata anche se nella giornata di ieri, il giovane di 26 anni di origine irachena, è stato trasferito nel reparto di Chirurgia vascolare dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, dopo essere stato ferito con un coltello. Secondo quanto emerge, l’episodio si è verificato nella notte tra domenica e lunedì. E’ quasi mezzanotte, l’Italia intera è scesa nelle strade e per le piazze per festeggiare la vittoria della nazionale agli Europei. Ma a Fontivegge, il quartiere più caldo di Perugia, quello in cui i residenti chiedono sempre sicurezza perché, nonostante gli sforzi, realmente non ce n’è, un giovane uomo è riverso a terra in una pozza di sangue. Si trova vicino alla fermata dell’autobus di piazza del Bacio. Qualcuno chiama il 118. Sul posto intervengono i sanitari che stabilizzano il ragazzo e lo portano di corsa in ospedale, dove entra in pronto soccorso con il codice di massima gravità. E’ ferito al collo, qualcuno lo ha accoltellato e sul corpo ha pure degli altri segni. Contusioni, graffi.

Una volta ricoverato viene immediatamente operato perché la ferita va suturata. Dopo l’intervento chirurgico poi viene trasferito in terapia intensiva. E’ li che passa la notte sotto stretto controllo dei sanitari che verificano i suoi parametri. Ieri mattina poi il trasferimento in chirurgia vascolare. Sul fatto di sangue indagano i carabinieri della compagnia di Perugia guidata dal maggiore Pierluigi Satriano. Sono stati i sanitari del 118 a chiamare i militari che sono intervenuti sul posto. Secondo quanto emerso, il 26enne di origine irachena, risulta essere regolare in Italia. Sulle circostanze che hanno causato l’aggressione ci sono approfondimenti a 360 gradi e anche se i carabinieri non hanno potuto parlare con la vittima, non in grado di interagire, una pista potrebbe già esserci. L’episodio di sangue arriva a 24 ore scarse da quello accaduto la notte precedente in un bar di via della Viola, dove un 29enne di origine romena è stato ferito con un coltello da un uomo, al momento ricercato dalla polizia di Stato, per futili motivi. Avrebbe saltato la fila al bar.

Circa due mesi fa un altro grave accoltellamento si era verificato in via della Pescara: in quel caso la vittima era stato un amministratore di condomini odi origine calabrese, da decenni residente a Perugia, che si è speso in prima persona per ripulire i palazzoni di via della Pescara dagli inquilini poco raccomandabili. Il 40nne era stato ferito all’addome e per un pelo il coltello non aveva creato danni ben più gravi, e letali, al cuore. Dopo interventi e diverso tempo in ospedale era stato dimesso. Il suo aggressore non ha ancora un nome o un volto. Le indagini sono in mano ai carabinieri della compagnia di Perugia. Sin dal primo momento era emerso il particolare che ad accoltellare il 40enne era stato un ragazzino appena maggiorenne. Aveva esibito un documento al bar pochi istanti prima per poter comprare le sigarette. L’aggressione era stata pure ripresa dalle telecamere di sorveglianza, ma l’aggressore è ancora senza nome.

