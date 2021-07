Italia, nello staff della nazionale c'è anche Gubbio con Marco Ceccarelli

12 luglio 2021 a

Nello staff della nazionale italiana di calcio c'è anche un po' di Umbria. Marco Ceccarelli, nativo di Gubbio, è infatti uno dei membri della delegazione della Figc che fa parte dello staff operativo che si occupa della logistica degli azzurri. "Ed eccolo qui, ieri a Wembley, mentre abbraccia la sudata e meritata coppa. Anche Gubbio si tinge orgogliosamente un po' di azzurro oggi!", riporta un post pubblicato sulla pagina facebook del Comune di Gubbio.

Naturalmente un po' di Umbria è stata anche in campo con Leonardo Spinazzola, calciatore folignate in forza alla Roma. La rottura del tendine di Achille gli ha però precluso le ultime due partite contro Spagna e Inghilterra, ma ieri sera era a Wembley in panchina insieme ai suoi compagni, per poi prendere parte ai festeggiamenti in campo ed essere il primo degli azzurri a ricevere la medaglia. In stampelle, ma con un grandissimo sorriso sulle labbra.

