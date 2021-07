Valnerina, rave party non autorizzato: identificati cento giovani

12 luglio 2021 a

a

a

Rave party nelle montagne tra Vallo di Nera e Cerreto di Spoleto, un centinaio di ragazzi e ragazze identificati da polizia e carabinieri. Sono arrivati in Valnerina da Milano, Brescia, Padova, Roma e anche da diverse città dell'Umbria, i giovani che fin dalla mattinata di sabato 10 lulgio hanno via via raggiunto l'altopiano dell'Immagine per la festa non autorizzata andata avanti ben oltre l'alba di domenica.

Covid: rave clandestino con migliaia persone nel Lodigiano, caccia a organizzatori

Si tratta del secondo rave party organizzato nell'arco di un paio di settimane, mentre il primo risale all'estate del 2020, almeno secondo quanto riferiscono sia il sindaco Agnese Benedetti che alcuni residenti della zona. E anche per questo nel tardo pomeriggio di sabato, quando nella zona di Vallo di Nera sono iniziati a spuntare i primi camper, ma anche giovani con zaino in spalla e tenda da campeggio in mano, gli abitanti del piccolo paese hanno allertato le forze dell'ordine. Dalle 21 e fino a tarda notte polizia e carabinieri hanno controllato la principale via d'accesso all'altopiano istituendo posti di blocco che, nella prima parte della serata, hanno interessato anche un paio di strade secondarie allo scopo di fermare il flusso continuo di auto con giovani a bordo.

Pisa, rave party di quattro giorni: denunciati mille giovani

Tutti tentavano di raggiungere l'altopiano e quindi il rave party, che era già in corso, percorrendo strade non asfaltate e in alcuni tratti anche dissestate, interamente prive di barriere di protezione a lati della carreggiata e naturalmente non illuminate, tanto che lo scorso anno, in occasione del primo rave, un furgoncino con a bordo ragazzi e strumentazione si è ribaltato. Il bilancio finale del maxi controllo, che per alcune ore ha impegnato anche dieci pattuglie di polizia e carabinieri, segna un centinaio di giovani identificati e una 40 di veicoli fermati. In un paio di casi i conducenti delle auto sono risultati positivi all'alcol test, mentre un giovane è stato trovato in possesso di un modesto quantitativo di droga.

Rave party in una masseria vicino al mare: identificati in 350

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.