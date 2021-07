Ficulle, Sara Tommasi annuncia l'uscita del suo libro autobiografico per novembre 2021

12 luglio 2021 a

Uscirà il 4 novembre 2021 e sarà distribuito in tutte le librerie d'Italia, “Ricomincio da Sara”, il libro autobiografico edito da Herkules Books che, in 144 pagine, mette nero su bianco il percorso di rinascita di Sara Tommasi. Lo ha annunciato la stessa showgirl ternana in occasione della serata di stelle che si è tenuta venerdì 9 luglio 2021 alle Cantine Castelnoha di Ficulle, nell'Orvietano, in provincia di Terni, per festeggiare i primi venti anni di attività e presentare i nuovi vini. Quelli che nascono da “una storia e una filosofia che si rinnova di giorno in giorno in un progetto enologico sempre più contemporaneo”.

La scelta dell’azienda di impiantare vitigni internazionali in un territorio diverso da quello di appartenenza, infatti, risponde all’idea di un’interpretazione differente e nuova di questi vigneti classici, che rivivono nei vini con nuova personalità, audace ed elegante. Un po' come quella della showgirl umbra che ha iniziato la sua carriera come cantante, collaborando con la M&NVox da dicembre 2020. Il primo brano inciso – “Impara ad amarti” – resta il più significativo, perché contro la violenza sulle donne. Ha poi collaborato in featuring con Space One, Sab Sista e Marco Vicini La Rocca, con il quale ha inciso due brani tra cui “Pazza estate”, appena uscito.

Ospiti del padrone di casa, Valentino Cirulli, accanto a sommelier arrivati da tutta Italia per degustare i nuovi vini della cantina, un vero e proprio stuolo di vip. A presentare la serata, una spigliatissima Eva Henger che ha avuto affiancata per le premiazioni da una valletta d'eccezione, ovvero la figlia Jennifer Caroletti.

Sul palco bellezze come Sara Varone, Claudia Letizia, Giusy Zenere e, accompagnata dal marito, Antonio Orso, manager specializzato in diritto dello spettacolo, la rinata Sara Tommasi. Presenti, oltre al sindaco di Orvieto, Roberta Tardani, anche Max Parodi, Francesco Gullo, Franco Capodaglio e i cantanti Ilenia Govannoni, Marco Vicini La Rocca, Elisa Bianchi.

Nel corso della serata non sono mancati i saluti virtuali a mezzo video dei giocatori della Ternana Calcio, dell'attore Massimo Boldi e di Francesca Manzini. Straordinario lo spettacolo musicale di Sergio Vastano, con la sua armonica a bocca, accompagnato dal Maestro Tonino Scala. Chiusura in bellezza con il Doctor Vintage, showman delle serate romane, che ha trasformato la cantina in una vera e propria discoteca, seppure in sicurezza.

